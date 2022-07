El silencio de La Moneda y Cancillería ante denuncia de maltrato contra embajador designado

Tanto un alto asesor de Gabriel Boric como la canciller Antonia Urrejola recibieron un mensaje con acusaciones de maltrato contra mujeres por parte de una exfuncionaria, en contra de un embajador designado. A la denunciante solo la contactaron luego de recibir una consulta periodística.

Denuncia. A través de distintos canales, una exfuncionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó con una alta autoridad de esa cartera y de un asesor estratégico de Gabriel Boric para denunciar haber sido maltratada físicamente por una persona designada como embajador.

La acusación se hizo ante la Cancillería el 21 de abril. La autoridad que recibió la comunicación se comprometió a compartirla directamente con la ministra Antonia Urrejola.

Una denuncia similar, menos formal, fue recibida también por el asesor del Segundo Piso Carlos Figueroa Salazar.

El tenor del mensaje apunta a violencia física contra mujeres, en contexto doméstico.

La exfuncionaria nunca ha estampado una denuncia policial por este caso, por motivos personales.

Ex-Ante no revelará los nombres de los involucrados, por expresa solicitud de la denunciante.

Protocolos. Los distintos ministerios y reparticiones públicas deben contar con protocolos administrativos para atender casos de denuncias por maltrato o acoso laboral, entre otros. La perspectiva de género en esos procedimientos está incorporada al menos desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En este caso se trataría de una denuncia por hechos ocurridos fuera de contexto laboral.

Asimismo, se agrega a presuntos antecedentes del involucrado en relación con otros episodios laborales, pero cuya conexión y alcances este medio no pudo corroborar en forma independiente con documentos a la vista. Pero tres fuentes con conocimiento de esos informes confirmaron su existencia.

La llamada tardía. Ex-Ante envió un email a la Cancillería a primera hora del 4 de julio. En él no se hace alusión al mérito del caso que esa repartición conoció el 21 de abril, sino a saber si la cancillería activó los protocolos que pueda tener su cartera para realizar una investigación; o, si no los activó, por qué no lo hizo.

Recién ese mismo 4 de julio, pasadas las 14 horas, la denunciante recibió por primera vez una llamada del Ministerio de Relaciones Exteriores para indagar sobre qué le había sucedido.

Fue invitada a una reunión al día siguiente. La recibió Carola Muñoz, jefa de gabinete de la ministra, acompañada de otra persona. Según los antecedentes recabados por este medio, el trato fue cordial. La exfuncionaria relató su experiencia y escuchó que sobre el designado embajador había otros episodios que el Minrel estaba revisando.

No obstante, a la denunciante no se le explicó el procedimiento utilizado, el objetivo ni sus derechos. Tampoco se le informó sobre por qué había presente otra funcionaria de gabinete. No se le hizo firmar que había concurrido.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta este viernes, no se han vuelto a comunicar con la exfuncionaria.

Manejo. Según una fuente de Cancillería, efectivamente en ese ministerio indagaron los antecedentes del designado embajador. Verificaron sus datos comerciales, por ejemplo. Esa fuente afirma que desde el Minrel incluso llamaron a sus familiares, pese a que la cartera no cuenta con personal con competencias técnicas para abordar entrevistas de esas características. Este medio no pudo contrastar con otra fuente esa parte de la información.

El caso, que debía manejarse en reserva, ha tenido amplia divulgación interna en Cancillería e incluso fuera de ella, según supo este medio ayer jueves 14 de julio. Ocurre pese a la solicitud de reserva realizada por la denunciante.

Presidencia. Este medio consultó directamente a Carlos Figueroa sobre si activó los protocolos correspondientes de Presidencia o del Gobierno, cuando la denunciante se comunicó con él. La respuesta fue derivada a Prensa de Presidencia.

Desde Presidencia nunca contactaron a la exfuncionaria que hizo llegar sus antecedentes al asesor de Boric.

Fuentes en Cancillería aseguran que la designación del embajador no surgió de Teatinos 180, sino directamente de Presidencia. En particular mencionan al jefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía.

Sin respuesta. Después de reiteradas consultas tanto a Cancillería y Presidencia, y de recibir postergaciones de que habría respuesta, ninguna de las entidades contestó si acaso siguieron los protocolos internos para indagar en ese caso.