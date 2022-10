“Grupo constitucional de los 8” entregará propuesta de consenso la próxima semana

Tres presidentes de partido y cinco parlamentarios conforman el “Grupo de los 8”, instancia trilateral mandatada para conciliar las propuestas levantadas por el oficialismo, la DC y Chile Vamos, para una nueva Carta Magna. Su tarea inmediata es definir lo que bautizaron como “bases constitucionales” y llegar con una propuesta afinada a la bilateral del martes, para entregarla oficialmente a todas las fuerzas políticas en el plenario del jueves. Luego viene la segunda etapa: definir el mecanismo.

Qué observar. La decisión de conformar el grupo se tomó el jueves, cuando el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, propuso la fórmula de las bilaterales para acelerar los acuerdos, debido a que ese día no hubo grandes avances. Primero, propuso 2 integrantes por cada coalición más 1 de la DC, fórmula que al final terminó siendo más amplia. Trascendió que hubo intentos para incluir al Partido de la Gente, que va a entregar su propuesta el lunes, y a los Republicanos, los que al final no se integraron, porque según sostuvieron en reserva no se les invitó.

Integrantes. El “Grupo de los 8” quedó conformado por los representantes de Chile Vamos Guillermo Ramírez (UDI), Luz Poblete (Evópoli) y Diego Schalper (RN); del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, Natalia Piergentili (PPD), Diego Ibáñez (Convergencia), Tomás Lagomarcino (PR) y Guillermo Teillier (PC); más el DC, Francisco Huenchumilla.

Del total, Chile Vamos quedó en minoría, con solo tres representantes, contra cuatro del oficialismo y uno de la DC.

En su primer encuentro, en el tercer piso del exCongreso Nacional, el grupo decidió no aceptar la toma de imágenes e incluso hizo una suerte de compromiso para evitar filtraciones.

Bases institucionales. La primera tarea de “Los 8” fue plantear un rayado de cancha, partiendo por la elaboración de las “bases constitucionales”, sobre las cuales se va a levantar la nueva estructura jurídica y política, que estampará las posiciones comunes, para prevenir un fracaso del proceso.

El próximo martes, el grupo se volverá a reunir -esta vez en Valparaíso- donde planean llegar con la propuesta afinada. Para ello trabajarán durante todo este fin de semana a través de bilaterales, contactos telemáticos y mails.

El objetivo es presentar oficialmente el documento en la reunión ampliada del jueves de la próxima semana ante todas las fuerzas políticas. Iba a ser este lunes 3, pero los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, optaron por correr la cita, para contar ese día con el documento.

“Esto marca el ingreso a tierra derecha”, dijo uno de los asistentes.

Principios despejados. Ya hay acuerdo en una serie de bases institucionales, como Estado Unitario, carácter de República, respeto a los emblemas patrios, a los tratados internacionales y la existencia de tres poderes autónomos, entre otros.

Descartada quedó la Plurinacionalidad. Schalper lo anunció diciendo que “los chilenos van a tener tranquilidad de que puedan prender la TV en mayo, junio y nunca podrán ver la palabra plurinacionalidad en televisión”.

Junto a lo anterior, se están incorporando aspectos del acuerdo “Unidos y Unidas Para Aprobar Una Nueva Constitución”, suscrito por el oficialismo en agosto, previo al plebiscito del 4 de septiembre y que tuvo por objetivo disipar los temores e incentivar la votación del Apruebo para reformar. Entre ellos figura, por ejemplo, el respeto a la libertad de educación.

En las conversaciones ha trascendido que se han puesto “bordes a los bordes”. Natalia Piergentili, en representación del Socialismo Democrático, ha insistido en que las bases deben interpretar a todos, cosa que graficó con un ejemplo: “En una cancha deben caber 11 por lado, entonces si reducimos mucho esa cancha no nos van a caber los jugadores”.

En la misma línea, Diego Ibáñez, de Convergencia Social, redactor de la propuesta del oficialismo y de la DC, y de estrechos contactos con el Presidente Boric, especifica la necesidad de garantizar dos elementos: la estabilidad en los principios que rigen la República, y que no se margine al que piensa diferente.

Donde nadie se opuso ni manifestó aprensiones fue en la eliminación del concepto de “bordes” institucionales, para erradicar para siempre la idea de límites. Y se admite que el abordaje de las bases constitucionales, antes que el mecanismo, fue un gesto del oficialismo a Chile Vamos, que siempre planteó ese prerrequisito.

En la mesa se destaca la participación de dos históricos: Guillermo Teillier y Francisco Huenchumilla. El primero un duro negociador, pero que en esta ocasión ha sido -de acuerdo a los asistentes- un sorprendente facilitador del diálogo. Y, el segundo, un parlamentario con conocimiento jurídico, al que no le afectan los cuestionamientos de la disidencia de su sector, por estar en la primera línea de negociación de la nueva Carta Magna, luego de haber votado por la derrotada opción Apruebo.

Itinerario. El martes se realiza una nueva bilateral en Valparaíso entre el oficialismo, la DC y Chile Vamos. Y, en la plenaria del jueves, se entregaría oficialmente la propuesta. Zanjada esta etapa, el grupo se abocará de lleno al mecanismo, que considera la creación de un nuevo órgano constitucional y un grupo de expertos. Ahí se mantienen las diferencias, pues Chile Vamos quiere que esa instancia sea más incidente y el oficialismo de solo acompañamiento.