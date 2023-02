Hutt, presidenta de Evópoli: “Con Amarillos o Demócratas es donde nosotros queremos posicionarnos"

En una tensa semana para Evópoli, marcada por críticas ante la baja cantidad de candidatos que compiten en la elección de constituyentes, su presidenta, Gloria Hutt, defiende las decisiones adoptadas y dice que “el partido estuvo completamente alineado detrás de la estrategia de negociación”. Hutt competirá como candidata en la Región Metropolitana y Amarillos ya salió a valorar su postulación. “Nuestra definición es la de un partido de centroderecha, liberal, reformista y siempre hemos planteado que podemos actuar como un puente entre esa derecha conservadora y la centroizquierda más moderada”, dice.

-El senador Luciano Cruz Coke afirma que lo obtenido por Evópoli en la negociación de candidatos fue malo e incluso se salió del grupo de Whatsapp de la Comisión Política. ¿Qué ocurrió?

-Primero quiero referirme al resultado. Las únicas elecciones comparables son las senatoriales, por alcance, por cobertura, por estructura y Evópoli en 2017 llevó 2 candidatos en una región, en 2021 llevó 5 candidatos en 3 regiones y ahora llevamos 10 candidatos en 5 regiones. Uno puede tener opiniones propias pero no números propios. La tendencia es creciente, nosotros nunca en una elección de este alcance hemos tenido cobertura nacional así que no entiendo bien el fundamento del comentario de Luciano.

Todos tenemos la expectativa de cobertura nacional alguna vez, estamos trabajando duramente para llegar allá pero todavía no tenemos esa posibilidad por el tamaño de nuestro partido y nuestro rol en la coalición.

Lee También > EE.UU. dice que derribó un "objeto de altitud elevada" que volaba sobre Alaska

¿La estrategia de negociación fue socializada?

Yo hice una presentación antes sobre las regiones donde nosotros tendríamos mayor probabilidad por trayectoria de votos. Y no solo eso. En el Consejo General presentamos la lista para aprobación de todos los candidatos que estarían en este proceso de negociación, que eso no significa que todos quedan finalmente como candidatos. Pero cualquiera que vaya a la negociación tiene que haber pasado por la aprobación del Consejo General. Esa lista se aprobó por 97%, en la configuración del pacto por 96% y las facultades que me dieron para hacer ajustes de última hora. Por ejemplo cambiar un candidato de región, se aprobó por 88%. El partido estuvo completamente alineado detrás de la estrategia de negociación.

-Chile Vamos presentó 72 candidatos para la elección de constituyentes. De ellos, solo 10 son de Evópoli. Usted dice que hay crecimiento, pero 8 de sus candidatos ni siquiera militan en Evópoli. ¿Por qué?

-El ejercicio fue amplio, siempre con el criterio de mejor resultado posible para la coalición, en eso partíamos con listas amplias y después se iban depurando por criterios de potencial electoral y paridad. Algunos candidatos nuestros con menor potencial electoral quedaban fuera pero podían entrar independientes que sí lo tenían y por eso se acogieron. Por otro lado, es parte de la naturaleza de Evópoli abrirnos a nuevos sectores y si además aportan a Chile Vamos dando más cobertura, no teníamos una razón para no llevarlos. Siempre el criterio fue el pacto completo.

-RN y la UDI tienen candidatos en todas las regiones.

-RN y UDI tienen más de 20 años de existencia, nosotros 10. Nunca hemos tenido cobertura nacional, nunca, en ninguna de las elecciones porque somos un partido más nuevo. Por eso también es que nos estamos abriendo al centro, porque creemos que existe una fuerza que no se siente representada por los partidos políticos. Esa fuerza de centro para nosotros es muy importante, queremos darle espacio y crecer ahí.

-El secretario general de Evópoli, Juan Carlos González, ha sido criticado por estar de vacaciones mientras se definían los candidatos al Consejo Constitucional. ¿Cómo se explica?

-Lamento que la noticia sea la ausencia de un hombre y no la presencia de una mujer presidenta del partido liderando el proceso. Hay falta de enfoque de género en esos comentarios. Por otro lado, nosotros en la directiva nacional funcionamos como funcionan las organizaciones modernas de manera muy integrada donde las personas se pueden intercambiar sin que se afecten los objetivos de las organizaciones.

Por otro lado, él no solo participó en el 100% de las reuniones, él las organizó todas. La mayor parte de ellas fueron digitales, así que yo por lo menos estoy muy tranquila. Además, me acompañó José Ignacio Moreno, uno de los vicepresidentes.

-Sebastián Keitel es senador por el Biobío, por lo que, para algunos, existía la oportunidad de que su partido obtuviera un escaño en esa circunscripción. ¿Por qué no llevaron candidatos ahí?

-Eso refleja de manera bastante gráfica la debilidad de base que tenemos. Por eso digo que el trabajo regional es tan importante. Ahí pesó más que los candidatos tenían expectativas electorales siguientes.

Yo hablé con su asistente (de Keitel) directamente, hicimos un esfuerzo muy grande en Biobío. El proceso formalmente se administra a través de las directivas regionales que proponen candidatos para ser evaluados. Yo por lo menos empecé a buscar candidatos para todas las regiones desde el inicio. La directiva regional del Biobío tampoco propuso candidatos y los que nosotros teníamos finalmente optaron por no seguir adelante.

-¿Cómo ha sido su debut como presidenta del partido? No se han cumplido 4 meses desde que triunfó en las elecciones de Evópoli.

-Ha sido intenso pero va cada vez más tomando el rumbo del posicionamiento que le queremos dar a Evópoli. Creo que la definición de dupla con Jaime Ravinet marca el hecho de que nosotros queremos consolidarnos como una fuerza de centro capaz de dialogar con la centroizquierda moderada y recoger la inquietud por el desarrollo del país del 50% que no se siente representado por los partidos.

El posicionamiento de Evópoli era una tarea importante y todo este proceso nos va a ayudar. Esa definición de esta dupla es muy importante, porque es la dupla que no viene de la derecha y esa cercanía que hemos manifestado con Amarillos o con Demócratas es donde nosotros queremos posicionarnos.

-¿Una alianza con la centroizquierda?

-Vamos encaminados en ese rumbo, tenemos mucho en común con Amarillos. Nuestra definición como partido es un partido de centroderecha liberal reformista y siempre hemos planteado que podemos actuar como un puente entre la derecha más conservadora y la centroizquierda más moderada.

Hay un centro liberal reformista en que coincidimos mucho en la visión de país, en la visión de lo que quisiéramos ver escrito en la Constitución y eso surgió desde el proceso constituyente anterior en que empezaron a unirse las partes en un objetivo común y creo que eso abrió este camino. Agradezco mucho la mención que hace Amarillos de mi rol y del rumbo que estamos tomando.

-¿Y con la DC?

Puede ser, ese mundo puede ser también. Nosotros creemos que el efecto de un referente de centro mitiga el riesgo de extremos y nuestra impresión es que la personas están esperando una respuesta de ese tipo.