La presidenta de la fundación Bachelet que asoma como carta para el Ministerio de Defensa

La abogada fue subsecretaria para las FFAA en el segundo gobierno de Bachelet, donde estrechó nexos con el mundo militar. Otra opción es la de Marcos Robledo, ex subsecretario de Defensa entre 2014 y 2018, también bacheletista y cercano de Fernando Atria (FA). Sea cual sea la decisión aún están abiertas las tratativas de Boric, el PS, el PC y el FA respecto del rol de los socialistas en la futura administración.

Qué observar: La fundación Horizonte Ciudadano, creada bajo el alero de Bachelet, respaldó la opción presidencial de Boric días después de la primera vuelta. Corría el 25 de noviembre y quien firmaba la carta era la presidenta de la fundación, la socialista Paulina Vodanovic.

Hoy, a un mes de que se cumpla el plazo autoimpuesto por Boric para conformar su gabinete, distintos actores consultados por Ex-Ante sitúan a Vodanovic como una de las posibles cartas para ocupar el Ministerio de Defensa.

Hija del ex integrante del TC Hernán Vodanovic, la abogada se desempeñó como subsecretaria para las Fuerzas Armadas entre 2015 y 2018 y se le reconoce como una persona de confianza de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU y también de la directiva del Partido Socialista, que respalda su opción para ingresar al gabinete y el tener a una segunda militante de sus filas al mando del Ministerio de Defensa (la primera fue Bachelet, en la administración de Ricardo Lagos).

Nexos con el mundo militar. Ex alumna de la Alianza Francesa, el Liceo 1, abogada de la U. de Chile y magíster en derecho público, Vodanovic no había trabajado en el sector público hasta 2014, cuando se desempeñó como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, liderado entonces por José Antonio Gómez. Aunque milita en el PS desde 1989 su carrera había estado marcada por litigios ante la Corte de Apelaciones, la Suprema y ejercer su profesión en tribunales civiles, del trabajo y de familia, además de realizar clases de derecho político y constitucional.

​Estuvo 9 meses en Justicia. Pasaba casi toda la semana tramitando proyectos en el Congreso, en Valparaíso, como ocurrió con el fortalecimiento del Ministerio Público, la Ley Emilia y el proyecto de aborto terapéutico en 3 causales.

Gómez fue designado a inicios de 2015 como Ministro de Defensa, ante lo cual le pidió asumir como jefa de asesores jurídicos de la cartera. “Es estudiosa y trabajadora”, dijo a sus cercanos. La abogada llevaba 5 meses en el cargo cuando al entonces subsecretario para las FFAA Gabriel Gaspar se le pidió desempeñarse como embajador en misión especial para la disputa marítima con Bolivia ante La Haya. Vodanovic fue designada en su reemplazo y comenzó a estrechar nexos con el mundo militar.

Su función la hizo mantener una relación de trabajo frecuente con el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, que para entonces era sub jefe del Estado Mayor Conjunto, o con el comandante en jefe de la Fach, Arturo Merino, Jefe del Estado Mayor Conjunto. A Javier Iturriaga, sucesor de Martínez, lo conoció menos. Gómez fue quien llevó esa relación, sobre todo cuando Iturriaga asumió el control de las fuerzas militares en Santa Olga, tras los incendios en 2017. Vodanovic solía entonces reunirse con Bachelet para monitorear la crisis.

Bajo su gestión se involucró en corregir vía administrativa el sistema de pensiones de las FFAA, establecer nuevas políticas en torno a sus finanzas (a raíz de casos de corrupción), forjar protocolos de acoso sexual (tras el escándalo en La Esmeralda) y llevar adelante un programa de DDHH, entre otras cosas.

Agencia Uno Lee También > El incierto panorama de Sichel en su intento por liderar el centro político

Desembarco en Fundación Bachelet. El 20 de marzo fue nombrada presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Bachelet en 2018. Hasta el lugar había llegado por su cercanía con Ana Lya Uriarte, ex jefa de gabinete de Bachelet y una de sus personas de mayor confianza.

En enero, Vodanovic llegó a la coordinación del comando de Paula Narváez, luego de haber liderado la instalación de sus equipos. Pero en el cargo duró solo un mes. Su salida tenía como telón de fondo una serie de diferencias respecto del curso que había tomado la campaña. Posteriormente desplegó una fallida campaña senatorial por Santiago.

El otro bacheletista. Otro ex cercano de Bachelet que ha surgido como carta para dirigir el Ministerio de Defensa es Marcos Robledo, ex asesor del segundo piso de Bachelet en su primer período. En el segundo mandato de la ex Presidenta se desempeñó como subsecretario de Defensa.