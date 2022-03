Las razones de Izkia Siches para no descartar el Estado de Excepción en La Araucanía

La futura ministra del Interior se reunió con diversas autoridades de la zona. Siches transmitió que la presencia de las FF.AA. en la macrozona -valorada por los gobernadores- no podía descartarse para más adelante, pero que al inicio del gobierno no se renovará.

Por qué importa: El no prorrogar el Estado de Excepción en La Araucanía y la provincia de Arauco será una de las primeras decisiones relevantes sobre el conflicto en la Macrozona Sur que tomará Boric en su primer mes en La Moneda. Desde su entorno están conscientes que la medida ha permitido disminuir la violencia y los atentados, aunque no aborda soluciones de fondo al conflicto mapuche, las que el próximo mandatario esperar alcanzar mediante un proceso de diálogo. El no tener esa herramienta de seguridad en la zona, mientras se realicen esas tratativas, es arriesgado para Siches, quien asumió el liderazgo público del problema pese a los altos costos políticos que puede traer si no prospera su diseño.

La apuesta de la futura ministra del Interior fue contraria al diseño que circulaba durante enero en el equipo del gobierno entrante, en el que se estimaba que otra figura de Interior asumiera un rol más preponderante en la materia para blindar a Siches. El escenario en La Araucanía, por las complejidades del tema, ha sido una carga para anteriores ministros del Interior.

El Estado de Excepción -decretado por Piñera en octubre pasado, y que regirá hasta el 22/03 si el Congreso aprueba una nueva prórroga el 07/03- permitió disminuir en 44% los hechos de violencia rural, mientras que los atentados incendiarios en un 17% hasta enero, según cifras reportadas por La Tercera.

Lo que dijo Siches: En entrevista con CNN, la expresidenta del Colegio Médico reforzó con más ahínco la postura que había deslizado el Presidente electo en campaña, cuando dijo que inicialmente iba a optar por dar una oportunidad al diálogo, pero que más adelante tampoco se podían descartar las herramientas del Estado de Derecho.

“Nada está escrito en piedra”, contestó, al ser consultada si la medida se podría retomar en el próximo gobierno.

“Lo hemos conversado con el Presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o el conflicto se va a seguir agudizando. Si no hay una solución política de fondo, lo más probable es que vamos a estar cultivando próximas generaciones de jóvenes mapuche que van a sentirse que fueron aplastados por el Estado”.

“No queremos que la violencia impere y tampoco queremos más víctimas fatales, ni mapuche ni no-mapuche”, concluyó.

Lo que hay detrás: En la postura de Siches influyó el análisis efectuado tras sostener una serie de reuniones para abordar la seguridad en el territorio con autoridades de la macrozona sur. Según fuentes del futuro gobierno, en estas participaron gobernadores, alcaldes, Carabineros y el Ejército.

Los gobernadores de las principales regiones de la zona (Rodrigo Díaz del Biobío y Luciano Rivas de La Araucanía) le hicieron saber algunos beneficios de la medida. La próxima ministra explicó que no lo iban a renovar ahora, pero que no podían descartarlo para más adelante.

En el análisis -agregan las mismas fuentes- Siches habría señalado que la medida podría ser recomendable más adelante si recrudecen hechos de violencia.

No solo el gobernador Rivas -el único de derecha en las 16 regiones- habló en favor de la medida: aunque más cauto, Díaz (independiente electo con apoyo de toda la centroizquierda) le transmitió que la población de Arauco tenía una positiva valoración de sus efectos.

Siches transmitió que en reemplazo del Estado de Excepción preparan un plan para reforzar la seguridad y la inteligencia, y que separarían “las justas reivindicaciones de los actos delictuales puros”, afirman quienes estuvieron presentes.

Lo que viene: La futura ministra continuará su ronda de diálogos previo a asumir: próximamente se juntará con empresas de la zona (se presume que con forestales, relevantes en la discusión sobre restitución de tierras). Mientras que con algunas comunidades mapuches ya habrían empezado a tomar contacto los equipos de Interior, a la espera de que se conozca un diseño metodológico para el proceso de diálogo.

Otro eje del plan expuesto por Siches es una comisión interministerial de subsecretarios para implementar medidas de desarrollo para la zona.