Nombramiento de ex director de Secom e hijo de diputada como agregado cultural desata controversia

El Cónsul General de Chile en Barcelona, Jaime Ferraz envió un mensaje este lunes a la Cancillería manifestando su sorpresa por la llegada en calidad de agregado cultural en esa ciudad del ex director de la Secom, Germán Berger Hertz (hijo de la diputada Carmen Hertz), manifestando su sorpresa de que haya sido designado agregado cultural en Barcelona y no en Madrid.

El Cónsul General de Chile en Barcelona, Jaime Ferraz, envió un mensaje este lunes a la Cancillería manifestando su sorpresa por la llegada en calidad de agregado cultural en esa ciudad del ex director de la Secom, Germán Berger Hertz (hijo de la diputada Carmen Hertz). En el mensaje (ver texto completo) el cónsul señala que no había sido informado de la designación y advierte que del agregado cultural en España debe ser Madrid y no Barcelona, lo que podría traer problemas diplomáticos debido a que “el independentismo catalán puede usar ese argumento en beneficio de su causa política”.

En el mensaje, el cónsul da cuenta su doble sorpresa. Primero, la llegada de Berger al consulado para presentarse e iniciar sus labores y, segundo y -más importante-, el hecho de que haya sido designado agregado cultural en Barcelona y no en Madrid.

“Me permito informar a US. que en la mañana de hoy he recibido de improviso la visita del señor Berger Hertz, de quien conocía por medios de comunicación chilenos de su reciente designación como agregado cultural en España”, señala el mensaje, enviado a la subsecretaria Ximena Fuentes y con copia al gabinete de la ministra Antonia Urrejola, entre otros.

“No puedo dejar de mencionar que este tipo de decisiones debe ser coordinada con la debida antelación, así como también ponderar los efectos políticos en esta Comunidad Autónoma y como puede ser utilizado el hecho de que una agregaduría para España funcione desde Barcelona y no desde Madrid . Particularmente cuando en circunstancias que el independentismo catalán puede usar ese argumento en su causa política, lo que no se condice exactamente con los intereses de nuestra política exterior”, advierte el mensaje.

Desde que se inició el movimiento independentismo catalán, la política de Chile ha sido extremadamente cuidadosa con las señales que se envían a ese respecto, al punto que los embajadores nombrados son advertidos de actuar con extrema cautela y cuidado en sus viajes a Cataluña, reduciéndolos al mínimo necesario.

Germán Berger, de 50 años. es cineasta y documentalista y fue nombrado director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda en julio del 2015 y dejó el cargo en septiembre del año siguiente. Su designación causó sorpresa por su falta de experiencia en temas políticos. Al respecto señaló: “Mi vida ha estado atravesada por la política desde que nací…Es verdad, no he sido un funcionario público. No tengo esa experiencia desde esa perspectiva, pero me parece que el aire fresco y una mirada ciudadana de la política es un aporte”.

Berger es hijo de la diputada Carmen Hertz y de Carlos Berger, asesinado en Calama por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

LEA A CONTINUACIÓN EL MENSAJE DEL CONSUL GENERAL DE BARCELONA SOBRE EL CASO: