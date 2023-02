Ossandón (RN) y cambio de gabinete: “Lo que más urge es un cambio de conducta del Presidente"

Según el senador RN, además de realizar un cambio de gabinete, “se requiere reestructurar y cambiar el segundo piso del Presidente, que sigue atrapado en su ideología más dura sin entender que para dirigir el país lo que más se requiere es sentido común y estatura de líder”. Respecto de las negociaciones para un acuerdo de seguridad entre el gobierno y la oposición, dice que “se debe reconocer el liderazgo y compromiso de la ministra Tohá en la materia” .

-¿Qué está pasando con el acuerdo transversal para la seguridad?

–Nos sentaremos a conversar en marzo, y espero que podamos lograr un gran acuerdo transversal en esa fecha. Nosotros ya enviamos un documento técnico con observaciones que debemos debatir. Tuvimos dificultades, como ya todos saben, por las acciones del Presidente con los indultos. Y también por la intransigencia de algunos parlamentarios para abordar temas comunes relacionados a la protección de las policías y a la construcción de un Sistema de Seguridad Integral Especializado.

-¿Se han acogido sugerencias de ustedes?

-El Gobierno se ha abierto a incorporar nuestros temas, como la extensión y rebaja tributaria de impuestos a las víctimas de incendios. Debemos reconocer el liderazgo y compromiso de la ministra Tohá en la materia; ella se abrió a tocar una serie de temas que propusimos como una nueva ley antiterrorista, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, una ley de Interoperabilidad y Gobernanza Digital y la evaluación de las pistolas teaser.

-Ud. no quiso bajarse del Acuerdo Transversal para la Seguridad cuando se rompió la relación a raíz de los indultos, ¿le molesta que Interior convoque a reuniones solo a los partidos oficialistas?

-Debemos asumir el contexto: hay una tremenda crisis en la Macrozona Sur y ahora con el problema de los incendios, las prioridades y urgencias deben estar en la ciudadanía. La explicación de Interior fue que primero citaron a los presidentes de las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad, que actualmente son todos oficialistas. No creo que haya existido un ánimo de la ministra Tohá de excluir a la oposición.

-La sesión de la Cámara de Diputados de ayer fue muy dura por las críticas de Chile Vamos y Republicamos a la gestión del Gobierno en los incendios forestales, ¿qué evaluación hace Ud.?

-Acá tenemos un problema de diseño y arquitectura de Estado, más que una mala gestión de un gobierno de turno. Nosotros lo que debemos hacer es armar un Sistema de Seguridad Integral capaz de enfrentar la matriz de riesgos completa, disminuyendo los tiempos de respuesta ante una emergencia, incluidos las emergencias como incendios y terremotos. No sacamos nada con estar sentados y criticando cuando el país se está incendiando. Tenemos que trabajar juntos y unidos para salir de la crisis.

-¿Qué soluciones propone?

-Estoy elaborando junto a mi equipo una propuesta para tener una Fuerza de Tarea permanente que esté preparada para el combate de las emergencias: debemos tener capacidad para enfrentar estas amenazas y, por ejemplo, adquirir aviones y equipos que permitan enfrentar estos siniestros. Creo que las FF.AA. deben participar en la planificación de las emergencias y en los distintos comités, junto con potenciar al Estado Mayor Conjunto para la planificación y gestión de los recursos disponibles.

-¿Urge un cambio de gabinete?

-Siempre es bueno un cambio. Pero, lo que hemos visto es que el Presidente Boric no escucha a sus ministros. Además de cambiar el gabinete, se requiere reestructurar y cambiar el segundo piso del Presidente. Personalmente, yo no habría retomado las vacaciones con la crisis que tenemos en el sur del país. Lo que más urge es un cambio de conducta del Presidente, que sigue atrapado en su ideología más dura sin entender que para dirigir el país lo que más requiere es sentido común y estatura de líder.

-¿Cómo evalúa entonces sus 11 meses de gestión?

-Para mí ha sido un gobierno realmente decepcionante porque no hizo carne muchas de las cosas que prometió en campaña. Lo único que cumplió, fue indultar a delincuentes y sigue creyendo que los derechos de las víctimas valen lo mismo que los derechos de los delincuentes. Y ahí hay un problema de fondo que está en el ADN de esta conducción.

-Hay rumores de fuertes diferencias entre los senadores y diputados de su partido por diferentes temas, ¿cómo se pueden superar estas discrepancias?

-Renovación Nacional es el partido más grande y con mayor representatividad de la centroderecha. Y, por lo tanto, siempre hay distintas visiones y un diálogo abierto a las distintas posiciones. No hay censuras de ningún tipo y existe un diálogo permanente entre todos los parlamentarios. Yo veo las diferencias como virtudes que nutren el debate, más que un problema. Lo importante es que en temas de libertad y seguridad no nos perdemos; somos una sola voz. Nadie está obligado a pensar igual que el otro y en mi caso tengo clarísimo que, antes que la disciplina partidaria, está el bienestar de los ciudadanos

-En materia de elección de constitucionalistas, se dice que Ud. respaldaría al ex alcalde Jaime Ravinet en Santiago, ¿es cierto?

-Hoy estoy preocupado de la crisis en materia de seguridad, el combate al crimen organizado, la inmigración desatada y los incendios en el sur, por lo que aún no he hablado con los candidatos en profundidad. Lo que sí puedo afirmar es que Chile Vamos tiene excelentes candidatos. Si me preguntas por Jaime Ravinet, lo primero que se me viene a la cabeza es que fue alcalde y ha tenido el mérito de traspasar las fronteras ideológicas.

-¿Qué valora de él?

-Es un gran gestor porque cuando fue ministro partió con la demolición de los blocks sociales. Y cuando estuvo en el municipio de Santiago, inició una lucha muy visionaria contra el crimen organizado que en esos tiempos estaba recién germinando. Más que los nombres, es que los constitucionales que sean electos respeten el espíritu del país, que quiere un nuevo texto donde se garantice orden y estabilidad.