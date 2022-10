PDG exige 5 presidencias de comisiones estratégicas como condición para apoyar opción Cariola

Pese al acuerdo que suscribieron en marzo, el Partido de la Gente ha puesto en duda apoyar a la diputada comunista Karol Cariola para la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Partido de la Gente, de Franco Parisi, impuso fuertes condiciones para ratificar el pacto del 11 de marzo y apoyar a Karol Cariola. Piden 5 presidencias en las comisiones de Salud, Hacienda, Constitución, Trabajo y Relaciones Exteriores, más un cupo en la Comisión Especial de Inteligencia. También plantea que se evalúe un posible enroque entre los turnos del PC y el PDG para dirigir la Cámara, y espacios en la primera y segunda vicepresidencia.

Renuncia de Soto. Cumpliendo con el acuerdo del 10 de marzo, de presidencias rotatorias de seis meses, el abogado Raúl Soto, de 34 años, renunció en forma indeclinable a su cargo, descartando con ello las especulaciones que hablaban de su intención de permanecer en la testera.

Las exigencias del PDG para apoyar a Cariola. Quien debía suceder automáticamente a Soto, según el acuerdo, era la diputada comunista y ex vocera del Apruebo, Karol Cariola. Pero el aplastante triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, no solo cambió el escenario político, sino que hizo emerger en las negociaciones a una fuerza que no estaba en el radar: el PDG.

En una propuesta, a la que tuvo acceso Ex-Ante, el Partido de la Gente exigió -para ratificar el acuerdo y apoyar de paso a Cariola- 5 presidencias en las estratégicas comisiones de Salud, Hacienda, Constitución, Trabajo y Relaciones Exteriores, más un cupo en la Comisión Especial de Inteligencia. También planteó que se evalúe un eventual enroque en la presidencia entre el PC y el PDG (a este último le correspondería entre el 12 de marzo y el 21 de octubre de 2024) y espacios en la primera y segunda vicepresidencia.

El asunto, en todo caso, no es fácil. No solo por la resistencia del oficialismo a una cesión de esa naturaleza, sino que porque también la bancada PDG está dividida. Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar y Karen Medina, están con Cariola, aunque tomarán una decisión colectiva.

En paralelo, Chile Vamos -coalición que también está negociando con el PDG, para desbancar a la diputada PC- le ha ofrecido a la tienda de Parisi la presidencia de la testera, a pesar de que su candidato es el RN Andrés Longton-, y jefaturas en distintas comisiones, cosa que el Partido de la Gente también va a evaluar antes de inclinarse por una opción.

Las cartas PDG. En medio de las negociaciones, el PDG cuenta con dos figuras: Yovana Ahumada y Víctor Pino. Este último afirmó que si les dieran la oportunidad de asumir la testera, “confiamos en servir de puente en una Cámara que se ha visto tan dividida”.

Yovana Ahumada: Esta técnico agropecuaria antofagastina, no solo tiene a su favor el ser jefa de bancada. Es reconocida por su capacidad de diálogo y cercanía con Parisi. De hecho, se inició en política cuando ingresó al “Movimiento de la Gente” y, luego, al PDG, siendo una de sus vicepresidentas nacionales.

Víctor Pino: Microempresario y ex obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, es subjefe de bancada y también inició su carrera política en el PDG. Es valorado por su rol cohesionador y conciliador. Parisi lo considera como un hombre que ha mejorado la imagen del partido, especialmente después del plebiscito del 4 de septiembre y de las negociaciones por una nueva Carta Magna.

Lea a continuación el documento: