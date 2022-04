Quién es la delegada que dijo que “no tenemos ninguna manera de controlar” la violencia en el Biobío

Daniela Dresdner nació en Suecia, es hija de padres exiliados, estudió sociología en Concepción y fue presidenta regional de RD. Llegó a la delegación presidencial tras perder su carrera a senadora por el Biobío. Opositora a usar la Ley de Seguridad Interior del Estado en los atentados incendiarios, insistió en utilizar el término wallmapu después de que la ministra Siches se excusara de usarlo por sus implicaciones limítrofes con Argentina. Contraria a la presencia militar en la zona, en 2020 pidió “refundar” Carabineros.

1. Daniela Dresdner Vicencio, 37, nació en 1984 en Uppsala, Suecia. Es hija del director de estudios estratégicos de la U. de Concepción, Jorge Dresdner Cid, y de Paulina Vicencio Guzmán, quien en 1973 trabajaba como asistente de farmacia del hospital de Los Ángeles. Vicencio fue detenida el 11 de septiembre de ese año y separada de las 2 hijas de su primer matrimonio, de 4 y 2 años. Relataría esa historia en el libro “Impunidad, una pena inagotable”, de 2016. Partió a Argentina y después a Suecia, donde nació Daniela Dresdner.

2. Dresdner llegó a Chile en 1989 junto a su familia, que se asentó en Chiguayante, Región del Biobío. Su infancia estuvo marcada por el deporte. “Cuando tenía 10 años, fue campeona nacional de karate. A los 13 años consiguió el cinturón negro, a los 15 años fue campeona panamericana y en el año 2013 llegó al mundial en Polonia”, detalló una reseña biográfica publicada en el sitio web de la delegación presidencial del Biobío. Ha dicho que luego obtuvo su segundo dan. En su entorno dicen que la práctica de artes marciales la ha ayudado a tener una personalidad controlada, no explosiva.

3. En 2002 egresó de cuarto medio del colegio República de Brasil de Concepción. Su promedio de notas ese año fue de 6,9. Se tituló de socióloga en la U. de Concepción y luego realizó estudios de magister en sociología de la modernización en la U. de Chile.

4. En su cuenta de LinkedIn menciona que fue coordinadora de metodología de Voto Ciudadano entre 2011 y 2012; investigadora de la U. de Concepción entre 2012 y 2013; consultora de un proyecto de energías renovables no convencionales del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) entre 2013 y 2014, y luego coordinadora de proyectos Fosis en la fundación Urbanismo Social, en la que estuvo hasta 2018. En 2016 fue también docente en la U. San Sebastián de “psicología de las identidades culturales”.

5. Parte de su labor académica ha estado vinculada a los pueblos originarios. En 2013 escribió un paper, en coautoría, sobre la enseñanza de mapudungun y la cultura mapuche en el currículo nacional. “Las tensiones entre los espacios de autonomía Mapuche y la institucionalización estatal de los temas indígenas, mantienen latente el riesgo que la figura del Educador Tradicional Mapuche o Kimeltuchefe dentro del aula desaparezca, para darle paso a un profesor formal salido de una universidad con estudios en Mapuzugun”, escribió. “Por otro lado, es cierto que esta política también gatilla, a mediano y largo plazo, procesos de auto-determinación en las comunidades donde ahora están insertas las escuelas”.

6. En su reseña biográfica en la delegación se presenta como una de las fundadoras de Revolución Democrática (RD) en el Biobío. Entre 2018 y 2022 fue jefa de gabinete de la diputada Catalina Pérez del mismo partido, quien en 2019 se quedó con la presidencia de RD y es cercana al actual ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Es considerada una de las históricas del “tercerismo” en RD.

7. Dresdner participó activamente en la campaña previa al plebiscito constitucional de octubre de 2020. Fue vocera del comando Concepción de la iniciativa “Que Chile decida” de RD.

8. Se mostró en favor de “refundar” Carabineros, luego de que el 2 de octubre de 2020 un policía arremetiera en el puente Pío Nono hacia un adolescente de 16, quien cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho, quebrándose las muñecas y resultando con un TEC. “Creemos que esto ya no tiene arreglo y lo que hay que hacer es refundar Carabineros como lo conocemos y crearlo de una manera distinta, partiendo con que cuiden los Derechos Humanos”, dijo al programa El Tablón de Canal 9. El Presidente Gabriel Boric cambió ese discurso del Frente Amplio hacia hacer reformas a la institución, durante la campaña para la segunda vuelta.

9. En junio de 2021 fue elegida presidenta regional de RD, tras lo cual se mostró favorable a abrir espacios a independientes y de lograr transformaciones en la Convención Constitucional. “Queremos seguir metiéndonos en los espacios de poder, compitiendo y en la medida en que no tengamos leyes que le abran las puertas a independientes u otras organizaciones, queremos ser nosotros quienes abramos la puerta, ya que la diversidad es necesaria”, dijo el 26 de junio de 2021 al diario El Sur. “Tenemos todas las energías puestas en la construcción colectiva de la Convención Constituyente y que la región y el país tengan representantes que muestren la variedad y necesidad de transformación que la gente pide a gritos desde el 18 de octubre (de 2019)”.

10. En 2021 fue candidata a senadora de RD por la décima circunscripción del Biobío, un cupo que el FA veía improbable ganar, aunque en RD tenían confianza en que podría mostrar un buen desempeño electoral. Obtuvo 37 mil 557 votos, equivalentes a un 6,84% de las preferencias. Pese a su votación, no fue elegida. “Mis ganas de ser senadora tienen que ver con las marchas feministas a las que asistí, tienen que ver con las necesidades que he visto en los barrios durante todo este tiempo. Necesidades de salud, necesidades de educación, necesidades de pensiones dignas, necesidades de vivienda. Tenemos que transformar el senado en un lugar que ya no sea un muro para las reformas”, dijo a CNN durante la campaña.

11. El 16 de noviembre de 2021, durante su campaña senatorial, se refirió al estado de emergencia que regía en 2 provincias del Biobío y a la acción de los grupos radicales. “El Estado de Excepción es una demostración de la ineficiencia que ha tenido el gobierno en frenar la violencia y lo ha hecho con más violencia, que lo único que provoca es que tengamos más víctimas, pero sin las más mínimas soluciones”, dijo a El Ciudadano. “Las policías no tienen ninguna capacidad investigativa o de inteligencia que permita descubrir grupos violentos, separarlos y detenerlos”.

12. El 28 de febrero fue confirmada como delegada presidencial en el Biobío por La Moneda, una instalación calificada de difícil por algunos de quienes trabajan con ella. Por una parte, dicen, enfrentaba por primera vez un cargo de exposición nacional, para el que no tenía experiencia. En el frente interno le critican haber tenido una actitud complaciente hacia otras autoridades locales, como el gobernador Rodrigo Díaz (ex DC).

13. A pocos días de asumir, fue consultada sobre su aproximación a los hechos de violencia rural en la región. “Conozco bastante bien el lugar y entiendo la dificultad que se plantea a través del diálogo, pero también entiendo que la única solución que tenemos es el diálogo, y si tenemos que hablar con cada una de las comunidades por separado, entonces así lo vamos a hacer”, dijo el 14 de marzo a la Radio U. de Concepción.

14. Tras el ataque incendiario que destruyó 18 cabañas el 1 de abril en Contulmo —el que fue reivindicado al día siguiente por el grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche— planteó que se necesitaba mayor presencia estatal. También usó el término Wallmapu, después de que la ministra del Interior, Izkia Siches, se excusara por usar un término que autoridades argentinas acusaron era una intromisión en su soberanía, ya que hace referencia al emplazamiento mapuche en ambos lados de la cordillera. “Estos hechos no nos amedrentan, sólo refuerzan la idea de que Wallmapu necesita más presencia del Estado y eso es lo que seguiremos haciendo. Necesitamos entregar seguridad, pero también entregar inversión social para mejorar las condiciones de vida de todas las personas”, dijo el 2 de abril a Mega Noticias.

15. El ataque ocurrió en un escenario en que tanto la delegación presidencial del Biobío como la de Temuco habían suspendido la presentación de querellas por violencia rural, desde el cambio de gobierno del 11 de marzo. Se trataba de una decisión tomada en La Moneda, frente a lo cual Dresdner habría tomado una actitud de espera de las resoluciones que se tomaran en Santiago. La delegación finalmente presentó una querella el 4 de abril, por el delito de incendio y no terrorista, como ocurría muchas veces en la administración anterior. “Estamos muy acostumbrados en nuestro país a que todos los actos que tienen que ver con el pueblo mapuche inmediatamente pasen a ser catalogados con Ley de Seguridad del Estado”, dijo el jueves a Radio Cooperativa. “(Pero) lo que está detrás de un acto terrorista, para poder calificarlo como acto terrorista, tiene que ver con que sea una organización que está actuando en contra del Estado. Esa es la definición del acto terrorista”.

16. Este jueves, jornada en que 2 carabineros recibieron tiros de perdigones en un desalojo en el Biobío y otros 2 recibieran disparos desde el follaje durante un patrullaje en Arauco, declaró que la situación estaba fuera de su control. “Nosotros sabemos que, en este momento, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona”, dijo a Radio Cooperativa. “Las medidas de seguridad se han mejorado en gran medida respecto a lo que había anteriormente. Pero esta es una situación que este Gobierno heredó y que viene de muchísimos años”. Durante la tarde, Dresdner habría sido vista contrariada por los efectos de sus dichos. Un video que circuló horas más tarde la mostró esquivando a los medios locales que la siguieron hasta un auto institucional para obtener más reacciones.