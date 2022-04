Retiro de fondos de AFP: Los costos de la polémica batalla de Marcel en el Congreso

Si Marcel equivale a un garante de la responsabilidad de la política económica del gobierno, para la oposición esta vez cedió demasiado ante la coalición de Boric. El proyecto alternativo de retiro, para algunos, cruzó una línea roja, ante lo cual solicitaron una sesión especial para que él aclare la propuesta. El tema también fue tratado en la CPC, donde advirtieron los riesgos de que se termine cediendo ante la presión de los parlamentarios. La iniciativa comenzó a gestarse el viernes pasado, cuando en el gobierno se hizo sentir la resistencia de las bancadas oficialistas a rechazar el quinto retiro, que, en caso de concretarse, dejaría a La Moneda y al ministro en una situación muy complicada.

Qué observar. Los ministros Mario Marcel y Giorgio Jackson, la dupla que se perfila con mayor influencia en el gobierno, comenzaron la jornada de este martes ingresando al Congreso un proyecto acotado de retiro de fondos de AFP. Se trataba de frenar el quinto giro, un imperativo de gran calado: una derrota tendría consecuencias económicas difíciles de manejar y mostraría, a poco más de un mes de la instalación del Presidente Boric en La Moneda, que no tiene control sobre sus bancadas en el Congreso. Y, en paralelo, pondría en serias dificultades a Marcel, cuya figura es vista como una garantía de seriedad y responsabilidad en la política económica.

El proyecto alternativo contempló giros focalizados, que, según Marcel, no tendrán impacto en la inflación y suponen montos cinco veces inferiores al de los otros retiros. El ministro fue a defenderlo por la tarde a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se aprobó en general por 12 votos contra 2 y terminó alineando a Apruebo Dignidad, la coalición de Boric.

En el camino, sin embargo, Marcel pagó costos.

La línea roja de la derecha: Chile Vamos no formó parte de las negociaciones sobre el retiro acotado de fondos de AFP, luego de que La Moneda y Hacienda optaran por cubrir primero el flanco izquierdo. Pero, al no contar con mayoría en el Congreso, el gobierno requerirá ahora de los sufragios de la derecha para sacar adelante el proyecto. Y desde la oposición ya advierten que no están dispuestos a aprobar el proyecto fácilmente ni tampoco a no ser considerados en las negociaciones pre legislativas.

En Chile Vamos siempre han considerado a Marcel como un contrapeso de los sectores más doctrinarios de Apruebo Dignidad. Tenían claro que una derrota ante la Cámara lo debilitaría en términos políticos y ante los agentes del mercado. Pero con el retiro acotado, para algunos, cruzó una línea roja.

Guillermo Ramírez (UDI): “La UDI no puede garantizar que va a rechazar el quinto retiro si el gobierno no está dispuesto a conversar sobre la inexpropiabilidad de los fondos (de AFP)”.

Francisco Undurraga (Evópoli): “Esto no frena ni un quinto, sexto o séptimo retiro, la puerta quedó abierta”.

Senadora María José Gatica (RN): “No ha sido capaz de controlar las voces que diariamente pregonan que los chilenos no son los dueños de los fondos y ahora nos sorprenden con un proyecto en donde el gobierno pretende establecer que hacen los chilenos con esos recursos. Marcel demuestra que no tiene control de la coalición para la cual trabaja y sigue demostrando que la izquierda trabaja para los bancos”.

En este contexto, 17 parlamentarios de derecha enviaron una solicitud al Presidente del Senado, Álvaro Elizalde. La iniciativa, promovida por la senadora Gatica, señala lo siguiente:

“Vamos a solicitar una sesión especial para tratar el siguiente tema: “Aclarar inquietudes relativas a los fondos provisionales que dicen relación en particular con a) el uso de los fondos; b) el debilitamiento de las de la institucionalidad previsional; c) el impacto en las pensiones; y d) las dudas que subyacen sobre el futuro de los ahorros previsionales, incluida su titularidad y propiedad, debido a diversas señales que hacen sugerir que los fondos podrían eventualmente dejar de ser de los trabajadores, podrían dejar de ser heredables y pasarían a ser parte de un sistema de reparto”.

“Para tratar este tema, solicitamos que a dicha sesión sea invitado el señor Ministro de Hacienda, don Mario Marcel”.

“Solicitamos que la sesión pueda ser para la tercera semana de abril (semana del 18 de abril del presente), o bien, cuando lo acuerden los Comités”.

La inquietud de los empresarios. Pese a que el proyecto que presentó el Gobierno permitiría que las personas se pongan al día con deudas atrasadas, entre otros en créditos bancarios, el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, no lo consideró una buena señal. “Más allá de que se quiera atenuar el proyecto retiro de los parlamentarios, eso no quita que nuevamente se estén usando fondos destinados a pensiones”.

El tema fue tratado en el Comité Ejecutivo de la CPC, que se reunió este martes. Y los presidentes de las diferentes ramas empresariales advirtieron el riesgo que implica que, a un mes de instalarse el gobierno de Boric, termine cediendo a las presiones de sus parlamentarios. En el camino quedan otros proyectos complejos, como la reforma tributaria, la previsional o la condonación del CAE.

El proyecto, además, se conoció justo cuando las administradoras se encontraban en su reunión semanal de la Asociación de AFP. “Nos parece una reacción improvisada a la discusión del quinto retiro de fondos previsionales”, afirmó la gerenta general de la asociación, Constanza Bollmann.

Está por verse cuán profundo caló en el empresariado la iniciativa de Marcel.

Telón de fondo. Marcel y Jackson apostaron sus fichas a que podían detener el quinto retiro en la comisión de Constitución de la Cámara, liderada por Karol Cariola (PC). Pero ya el viernes pasado en el gobierno llegaron a la convicción de que se requería tener en la manga un proyecto alternativo. Jackson estaba encontrando muchos obstáculos para convencer a los parlamentarios del FA, de la misma forma que Marcel y Elizalde para alinear al PC.