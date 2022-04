Rodrigo Álvarez, constituyente UDI: “La Convención es un olla a presión”

Por BBC News Mundo COMPARTIR



domingo 24, abril 2022 12:04 Hrs

Rodrigo Álvarez (UDI), ex diputado y ex ministro de Energía, es convencional por Magallanes y pertenece a la comisión de Medio Ambiente, cuyo último informe fue rechazado el jueves por el pleno no sin polémica: los llamados “eco constituyentes” acusaron de traidores a quienes votaron en contra. “Esta comisión es la más extrema de todas”, dice.