Acuerdo UE-Mercosur "no es posible" si América Latina viola normas ambientales

La entidad europea podría exigir que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, respeten el Acuerdo de Paris para llegar a tratados comerciales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado que un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur " no es posible " si los latinoamericanos no respetan las normas medioambientales como los europeos.

"Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París (sobre el clima) como nosotros y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores", declaró Macron, al margen de su visita a la gran feria nacional de la agricultura.

El Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos ellos, importantes potencias agrícolas.

"Cuando se imponen restricciones a nuestros productores, nosotros debemos imponérselas a la alimentación que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo", consideró Macron.

La UE y Mercosur cerraron un acuerdo comercial en 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero este no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El tono ha cambiado a favor a raíz la vuelta al poder del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y a principios de este año, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE prevé firmar el acuerdo para el mes de julio.

Los agricultores franceses, y los ganaderos en particular, temen la entrada en el mercado comunitario de productos agrícolas sudamericanos sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la UE.