Ataque homofóbico en Barcelona: "Nunca normalizaremos esta situación"

Segona agressió homòfoba aquest cap de setmana a Barcelona. Aquesta especialment violenta.



Des de l'Oficina No Discriminació activem protocol amb @OCL_H per garantir assessorament jurídic i acompanyament psicosocial a les víctimes. No normalitzarem mai aquesta situació. 🏳️‍🌈 https://t.co/nuIhAHNX95