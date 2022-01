Baricitinib y sotrovimab, los nuevos medicamentos que autorizó la OMS para tratar casos Covid

🔥 Our latest @WHO living guidance on drugs for #COVID19:



Severe/critical:

✅ steroids, IL-6RB, baricitinib✨

🔶 REGN-COV

🚫 ruxolitinib/tofacitinib✨



Non-severe:

🔶 REGN-COV, sotrovimab✨

🚫 steroids



Both:

🚫 remdesivir, ivermectin, HCQ, LPV/r, plasma