Chileno que es policía en EEUU es imputado por "trato cruel" contra un detenido que quedó paralítico

Randy Cox sufrió una lesión con consecuencias de por vida en medio de su traslado hacia una estación policial de Connecticut. Pese a que alegaba que no podía moverse, lo sacaron bruscamente e incluso lo arrastraron para dejarlo en una celda.

Un chileno que trabaja como policía en Estados Unidos se encuentra entre los imputados por el caso de Randy Cox, un hombre que quedó paralítico tras una detención.

Los hechos se remontan a pasadas las 20 horas del sábado 19 de junio de 2022 en New Haven, Connecticut, cuando Cox fue detenido por la policía local luego de ser hallado con una pistola. Entre otros cargos, se le arrestó por porte ilegal de arma.

El individuo fue trasladado en una patrulla policial que era manejada por el chileno Oscar Díaz, quien lleva más de 30 años en el país norteamericano. En medio del traslado, un automóvil se cruzó en la trayectoria de la patrulla, provocando que el vehículo policial frenara bruscamente y el detenido terminara golpeándose fuertemente su cabeza y parte de su cuello contra uno de los paneles interiores.

[VIDEO] Joven quedó paralítico: Chileno es imputado por "trato cruel" como policía en EE.UU

Tras golpearse, el hombre pidió ayuda, asegurando que se había caído. Unos minutos después se detuvo la patrulla para verificar su estado. Él señalaba que no podía moverse, por lo que decidieron llamar a una ambulancia para poder atenderlo.

Díaz llamó a la ambulancia y explicó que lo llevaría hasta una sede policial, donde finalmente le explicó lo sucedido a sus superiores. Sin embargo, en lugar de dejarlo inmóvil hasta que llegaran los servicios de salud, decidieron moverlo bruscamente y dejarlo sentado en una silla de ruedas, de la cual incluso se caía debido a que no podía mantenerse erguido porque tenía el cuello roto .

Además, lo arrastraron hacia una celda desde donde, finalmente, lo sacaron para trasladarlo a un hospital local. Ahí se confirmó que, pese a los esfuerzos médicos por ayudarlo, quedó paralítico .

A meses del hecho, la semana recién pasada, los cinco policías vinculados al procedimiento fueron imputados por los delitos menores de peligro imprudente y trato cruel .

La ex esposa de Óscar Díaz, Claudia Carvajal, dialogó con T13 afirmando que "nos dio una profunda tristeza que haya pasado en la manera que pasó, porque fue un accidente y lamentablemente una persona muy joven salió perjudicada y lo lamentamos demasiado".

"Óscar es una persona de un corazón muy cuidadoso hacia los demás. Incluso cuando ves que suben a Randy al furgón él le dice 'watch your head' (cuida tu cabeza) y le agarra su cabecita", añadió.

De igual forma, sostuvo que él fue la persona que recomendó que no movieran a Randy Cox en la estación policial, pero que dicha afirmación no podía ser tomada como una orden dado que " el mando no estaba bajo él , estaba bajo la sargento y todos los demás que estaban ahí".

"Estaba fuera de lo que él podía hacer en ese momento", agregó, precisando que "los cargos imputados allí... a él en este caso, por estar ahí".

La audiencia de los cinco policías se realizará el 8 de diciembre de 2022, mientras que se espera que avance una investigación interna en el organismo de seguridad y, además, el cómo evolucionará una demanda civil que enfrentan por $100 mil millones de dólares.