Astrónomos descubren dos galaxias que existieron "sólo" 700 millones después del Big Bang

El descubrimiento fue hecho en colaboración con el observatorio ALMA e involucró a destacados astrónomos internacionales.

Un equipo internacional de astrónomos descubrió dos galaxias que existieron en un período del universo cercano al Big Bang, informó este miércoles la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.

“Descubrimos dos galaxias que tenían una impresionante cantidad polvo, estaban literalmente ocultas/tapadas a una observación óptica normal, es por ello que fue gracias al radio observatorio ALMA, con sus sofisticados equipos, que pudimos descubrirlas”, explicó Valentino Gónzález, astrónomo de la FCFM.

AFP Lee También > Drone revela impactantes imágenes que deja el devastador avance de la lava en La Palma

De acuerdo a los especialistas, el polvo estelar es un conjunto de partículas formada por diversos compuestos químicos, que se puede encontrar en casi todas las galaxias, no obstante, su formación lleva tiempo y no se espera que sea tan abundante a los tan solo 700 millones de años de edad del universo (que es cuando se estima existieron estos dos objetos).

Como referencia: actualmente nuestro universo tiene unos 14.300 millones.

“Esto abre la pregunta de cuántas más galaxias andan por ahí ocultas, ahora nos atrevemos a pensar que esto no es un caso aislado. Además nos abre otra interrogante ¿cómo fue que estas galaxias acumularon tanto polvo en tan poco tiempo?”, agregó González, quien es también Doctor en Astrofísica de la Universidad California Santa Cruz.

El académico explicó que otro aspecto a tener en cuenta es que estas galaxias eran compañeras de otras galaxias especialmente brillantes. “Lo anterior puede significar que estas galaxias ocultas crecieron en un ambiente más denso del universo. Pero por qué acumularon tanto polvo y las otras no, aún no tenemos una teoría para eso y no sabemos cómo esto influirá en los modelos de formación de galaxias, es algo que debemos seguir estudiando”, detalló.

Observatorio ALMA

El astrónomo aseguró que fue gracias al observatorio ALMA, ubicado en la región de Atacama, que se hizo este descubrimiento, principalmente porque permitió determinar que la luz de estas galaxias descubiertas habían sido emitidas cuando el universo tenía apenas 700 millones de años.

El estudio se realizó mediante un “ALMA Large Program” que es un tipo de programa muy ambicioso y cuya obtención se realiza a través de un proceso altamente competitivo, en él se utiliza una fracción importante del tiempo total disponible de un telescopio.

Los resultados fueron publicados en la última edición de la revista Nature, en el artículo titulado “Normal, Dust-Obscured Galaxies in the Epoch of Reionization” (“Galaxias normales oscurecidas por polvo en la época de reionización”) cuyo autor principal es el ​​Dr. Fudamoto de la Universidad de Waseda y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

Junto a Valentino González también participaron el astrónomo de la Universidad Diego Portales, Manuel Aravena, junto a otros 8 investigadores de universidades de Europa y Estados Unidos.