La humanidad consumió todo lo que el planeta puede producir en un año sin agotarse

La humanidad consumió todo lo que el planeta produce en un año sin agotarse y, por lo tanto, vivirá el resto del año prestado, advirtieron las ONGs Global Footprint Network y WWF.

Para decirlo en sentido figurado, se necesitarán 1,75 Tierras para satisfacer las necesidades de la población mundial de manera sostenible, según el indicador creado por investigadores a principios de la década de 1990. Y sigue empeorando.

Esta fecha corresponde a cuando "la humanidad consumió todo lo que los ecosistemas podían regenerar en un año", de acuerdo a las dos ONGs. Es lo que se conoce como Día del Sobregiro de la Tierra, que este año es el jueves 28 de julio .

