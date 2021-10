Trump pide a juez que lo habiliten para reabrir su Twitter: Cuenta fue suspendida hace 9 meses

El ex presidente de los Estados Unidos cree que Joe Biden y los demócratas del Congreso han influido en la red social para que siga con la cuenta suspendida.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudió a un juez federal para pedir la restauración de su cuenta de Twitter, según un documento judicial publicado el viernes pasado.

Según CNN, los encargados de representar al ex mandatario del país norteamericano creen que los demócratas en el Congreso y el Gobierno de Joe Biden están presionando a Twitter para que no readmita a Trump, cuya cuenta fue suspendida en enero pasado luego de que partidarios suyos atacaran el Capitolio.

La suspensión de la cuenta del otrora presidente también tuvo relación con sus comentarios sobre el fraude electoral en donde dejó su cargo y la lucha por combatir las "fake news" contra el COVID-19.

Además, los abogados del empresario acusan a Twitter de haber cerrado la cuenta de Trump por alentar a la violencia (en el caso de la "insurreción" en el Capitolio), pero no hacer nada contra los talibanes en Afganistán, que sí mantendrían una cuenta en la red social.

Trump demandó a Twitter y a su director ejecutivo, Jack Dorsey, en julio de este año. Acusa estar siendo censurado injustamente y ahora acudió al juez Robert Scola, de la corte federal en Miami, para cumplir su objetivo de volver a la red social.