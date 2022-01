EE.UU.: Policía de Texas logra liberación de rehenes secuestrados en una sinagoga

El sospechoso decía ser hermano de la excientífica pakistaní Aafia Siddiqui, condenada a 86 años de prisión por terrorismo y exigía que su hermana fuera liberada de la cárcel.

La policía de una pequeña localidad de Texas, en Estados Unidos logró este sábado (15.01.2022) la liberación de los rehenes sanos y salvos retenidos en una sinagoga en Texas, dijo el sábado Greg Abbott, gobernador de ese estado del sur de Estados Unidos. "Las plegarias fueron respondidas", tuiteó Abbott. "Todos los rehenes están fuera sanos y salvos", añadió.

Tras la toma de rehenes, la Policía negociaba con un hombre que dice ser hermano de una mujer convicta por terrorismo y que al parecer tomó rehenes en una sinagoga, informaron la policía y medios locales.

Sin identificar la fuente, ABC News informó que el sospechoso había secuestrado al rabino y a otras tres personas en la congregación Beth Israel, en Colleyville, unos 40 kilómetros al oeste de Dallas. La cadena reportó que el secuestrador estaba armado y que afirmaba tener bombas en otros lugares sin revelar su ubicación.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre la "situación de rehenes en curso" en Texas, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Seguirá recibiendo actualizaciones de su equipo", tuiteó.

Citando a un alto funcionario informado de la situación, ABC reportó que el hombre decía ser hermano de Aafia Siddiqui, una mujer apodada "Lady Qaeda" por los diarios estadounidenses, y exigía que su hermana fuera liberada de la cárcel. Siddiqui, una excientifica pakistaní, fue sentenciada por una corte de Nueva York en 2010 a 86 años de prisión por intento de asesinato de oficiales estadounidenses en Afganistán. El sonado caso provocó indignación en Pakistán.

Una transmisión en vivo de la página de Facebook de la congregación durante el servicio matinal del sabbat parecía capturar en el audio la voz de una persona hablando en voz muy alta, sin embargo no mostraba la escena en el interior del centro religioso.

Primer rehén liberado

En ella, podía escucharse a un hombre diciendo: "Pon a mi hermana al teléfono" y "voy a morir". También puede escuchársele diciendo: "Hay algo mal con Estados Unidos". La transmisión inicia a las 10H00 locales y se detiene justo antes de las 14H00. La policía de Colleyville informó en un tuit a las 11H30 locales (16H30 GMT) que llevaban a cabo un "operativo SWAT" en la congregación Beth Israel.

Dos horas más tarde las autoridades dijeron que la situación "seguía en marcha". "Les pedimos que eviten el área. Continuaremos dando actualizaciones a través de las redes sociales", añadieron.

Agentes del FBI se hicieron presentes en la escena, de acuerdo con la transmisión de video de CNN. El diario The Dallas Morning News reportó que la policía estaba negociando con un secuestrador y que no estaba claro cuántas personas había al interior del edificio, citando a la sargento de la policía de Colleyville Dara Nelson. La fuente añadió que no había lesionados o heridos en la sinagoga.

El departamento de policía y el gobierno de la ciudad no han respondido a las solicitudes de mayor información hechas por la AFP. Entrada la noche en Estados Unidos, se informó que uno de los muchos rehenes retenidos en la sinagoga de Texas fue liberado. "Poco antes de las 5:00 pm (2300 GMT), un rehén masculino fue liberado ileso", dijo la policía de la pequeña ciudad estadounidense de Colleyville en un comunicado. "El hombre se reunirá con su familia lo antes posible y no requiere atención médica", se añadió en la nota.