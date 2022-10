Estampida en Corea del Sur deja al menos 151 muertos según nuevo balance: hay 19 extranjeros

Al menos 151 personas murieron , incluidos 19 extranjeros , el sábado en una estampida de miles de personas aglutinadas en las estrechas calles de un barrio de Seúl, la capital de Corea del Sur , para celebrar Halloween.

La aglomeración y estampida ocurrieron en el popular distrito capitalino de Itaewon, donde medios locales indican que hasta 100 mil personas llegaron la noche del sábado, colmando sus estrechos callejones y calles sinuosas.

Testigos relataron cómo la gente intentaba salir de la sofocante aglomeración, apilándose unos encima de otros mientras paramédicos, abrumados por el número de víctimas, pedían a los transeúntes que les ayudaran a brindar primeros auxilios.

"Había tanta gente empujándose, yo quedé atrapado en la primera multitud y al principio no podía salir", relató Jeon Ga-eul, de 30 años, a AFP. "Se sentía que iba a ocurrir un accidente".

El departamento de bomberos dijo a AFP que al menos 151 personas, incluidos 19 extranjeros, murieron en la estampida ocurrida a alrededor de las 22:00 horas.

Choi Seong-beom, del departamento de bomberos, explicó que "el elevado número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados durante el evento de Halloween" y dijo que el balance de muertos podría aumentar.

Imágenes de AFP desde el sitio mostraron numerosos cuerpos tendidos en la calle cubiertos por mantas o mortajas improvisadas, mientras los socorristas con chalecos anaranjados cargaban cadáveres a las camillas para llevarlos a las ambulancias.

"Las personas caían apiladas unas encima de otras como en una tumba. Algunos perdían gradualmente el conocimiento y otras parecían muertas en ese momento", señaló un testigo a la agencia noticiosa Yonhap.

En una entrevista con la red local YTN, Lee Beom-suk, un médico que atendió a las víctimas, describió las escenas de tragedia y caos.

"Cuando primero intenté socorrer había dos víctimas tendidas en el pavimento. Pero el número se disparó poco después, desbordando a los socorristas en el sitio", contó Lee. "Muchos transeúntes llegaron a ayudarnos".

"Es difícil describirlo con palabras", agregó. "Los rostros de tantas víctimas estaban pálidos. Yo no podía sentirles el pulso o la respiración y a muchos les sangraba la nariz".

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró el domingo que el mortal percance "no debió haber ocurrido".

"En el centro de Seúl ocurrió una tragedia y un desastre que no debió haber ocurrido", expresó Yoon en un mensaje al país, en el cual se comprometió a "investigar a fondo" lo sucedido para asegurar que no se repita.

La usuaria de Twitter @janelles_story compartió un video que según ella capta escenas de Itaewon poco antes del inicio de la estampida, cuando cientos de personas en disfrazadas aparecen en un callejón estrecho lleno de bares y cafés.

La multitud se ve tranquila al inicio, pero luego comienza la conmoción, y las personas comienzan a empujarse. Se escuchan gritos y suspiros, y una voz femenina dice en inglés "mierda, mierda", seguido de "Dios mío, Dios mío".

En otras imágenes de video se pueden ver unos 20 cuerpos cubiertos con mantas mientras los policías acordonan la zona.

En tanto, el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, se encontraba en Europa y decidió regresar a Corea del Sur, según Yonhap.

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time.