Ex francotirador mata a cuatro personas en tiroteo en Florida: entre las víctimas hay un bebé

Un ex francotirador del ejército estadounidense abrió fuego en el centro de Florida y mató a cuatro personas, entre ellas un bebé en brazos de su madre, informaron las autoridades el domingo.

El sospechoso, identificado como Bryan Riley, de 33 años , disparó y mató a un hombre de 40 años, a una mujer de 33 años y a su hijo de tres meses en una zona residencial del condado de Polk (Florida), dijo el sheriff del condado, Grady Judd. La cuarta víctima era la abuela del niño, de 62 años.

Here is the official Polk County Jail mugshot for quadruple homicide suspect 33 yo Bryan Riley, and his charges as listed on the affidavit. He has been booked onto the Polk County Jail and will have a first appearance hearing on Monday, Sept 6th, at 9 am. https://t.co/k2ZtUtfDEh pic.twitter.com/pPEKDNcbdJ