Se necesitaron a 14 personas en el quirófano: Extirpan tumor de 46 kilos a mujer en Brasil

El médico Glaucio Boechat compartió imágenes del procedimiento quirúrgico a la paciente. que tenía el tumor hace cinco años.

Médicos de un Hospital de Río de Janeiro, Brasil, extirparon a una mujer un tumor de 46 kilógramos. Los especialistas están esperando conocer los resultados de los exámenes y definir si es el tumor benigno o maligno.

A través de su cuenta de Instagram, el doctor Glaucio Boechat, del Hospital São José do Avaí, compartió imágenes del procedimiento quirúrgico a la paciente de 45 años.

Durante el procedimiento, se movilizaron 14 personas para retirar la masa de la paciente que mide 1,52 metros y pesaba 150 kilógramos. La operación tardo dos horas.

" Fue el tumor más grande que he operado y ciertamente uno de los más grandes que alguien haya operado. No todos los días te operan un tumor de este tamaño, no", dijo el médico cirujano Glaucio Boechat en un entrevista con el medio UOL .

Los tumores gigantes son raros y tienen la característica de desarrollarse con el paso de los años. Por lo tanto, el diagnóstico tiende a ocurrir cuando la enfermedad se encuentra en una etapa muy avanzada y existe una formación de masa muy grande.

En particular, la paciente, que es de Itaperuna, una localidad de Río de Janeiro, vivía con el tumor desde hacía cinco años.

