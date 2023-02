Gobierno de Estados Unidos por OVNIs derribados: "No hay indicios de aliens"

La Casa Blanca salió a aclarar parte de los rumores que se han generado por el derribo de tres objetos en los últimos días.

El Gobierno de Estados Unidos descartó que los objetos voladores no identificados (OVNIs) derribados en tres días, presenten indicios o actividad extraterrestre.

En un lapso de tres días, Estados Unidos derribó tres objetos ubicados a gran altura: uno en Alaska, otro en Canadá y otro en el Lago Huron.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló que "sabemos que el primero fue chino. Lo admitieron. Afirmaron que era un globo meteorológico. Sabemos que no lo es".

Sin embargo, dijo que "estos tres, no tenemos atribución por ahora. No lo sabemos. No sabemos de quién son".

Y, más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó que los objetos tengan una relación alienígena como se ha especulado.

"No hay indicios de aliens" o "actividad extraterrestre", dijo, según recogió The Washington Post.

Por lo pronto, la Casa Blanca instruyó una investigación a fondo respecto a los hechos. De hecho, el presidente Joe Biden y su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ordenaron a un equipo interinstitucional estudiar las implicaciones políticas más amplias para la detección, análisis y disposición de los objetos aéreos no identificados.