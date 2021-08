Greta Thunberg tras catastrófico informe sobre cambio climático: "¿Cómo planean 'resolver' eso?"

El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Alrededor de 2030, diez años antes de lo estimado, se puede alcanzar el umbral de +1,5 ºC , con riesgos de desastres "sin precedentes" para la humanidad, ya sacudida por canículas e inundaciones.

A menos de tres meses de la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Reino Unido), los expertos de Naciones Unidas (IPCC) responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones y advirtieron de que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Conocido este informe del IPCC , la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, de 18 años, envió un mensaje a “las personas en el poder” con la interrogante sobre “cómo planean ‘resolver’ eso”.

“Según el nuevo informe del IPCC, el presupuesto de carbono que nos da las mejores probabilidades de mantenernos por debajo de 1,5 ° C se agota en menos de 5 años y medio con nuestra tasa de emisiones actual. Tal vez alguien debería preguntar a las personas en el poder cómo planean ‘resolver’ eso”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Antes, la activista expresó a través de la misma red social que “estamos en una emergencia”, señalando que el informe no contiene sorpresas y que confirma lo que ya sabemos.

