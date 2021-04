Greta Thunberg prevé no participar en la COP26 por distribución desigual de vacunas contra el COVID

Por AFP COMPARTIR



viernes 9, abril 2021 5:02 Hrs

"Debido a la distribución extremadamente desigual de las vacunas, no acudiré a la COP26 si la situación continúa como hasta ahora", señaló, aunque la líder de "Fridays For Future" no descarta cambiar de opinión si la distribución de las vacunas mejora.