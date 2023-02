"Inconcebible": Paciente con cáncer terminal tuvo que ir en camilla a cobrar su pensión en Colombia

El banco no quería realizarle el pago a su esposa, pese a contar con un poder notarial que le entregaba la respectiva autorización para cobrar los fondos.

A través de redes sociales, se dio a conocer el insólito caso en Colombia de un paciente con cáncer terminal que tuvo que ir a cobrar personalmente su pensión a un banco, dado que los funcionarios no querían realizar el pago a su esposa, pese a tener una autorización notarial para hacerlo.

Según recoge Noticias Caracol, se trata de Hernán Barón, un hombre de Bogotá que se encuentra con cuidados paliativos y que lleva 33 años casado con Elsa García, quien no ha podido cobrar los fondos de su esposo pese a tener toda la documentación legal para hacerlo.

En esa línea, la entidad no solo rechazó la autorización , sino que pide que don Hernán, como titular de la cuenta, venga presencialmente a realizar el cobro.

Fue así como en la desesperación y necesidad de dinero para los gastos médicos y la negativa de la entidad para que entregaran el dinero a su esposa, Hernán se trasladó en ambulancia y en una camilla hasta una sucursal, hecho que quedó captado en video y que se hizo viral en redes sociales.

“Es inconcebible que una persona operada de la columna y no se puede mover, tenga que venir”, señaló.

“Mandan a hacer una cantidad de documentos, notariados, firmados, y vienen y le dicen a mi esposa que no", añadió Hernán a quien, finalmente, le pagaron su dinero.

Tras hacerse viral el registro, la entidad bancaria involucrada, el Banco Caja Social, ofreció disculpas al denunciante y a su esposa.

“Nos corresponde ofrecer las más sinceras y profundas disculpas a nuestro cliente y su familia, lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta…. Se han adoptado todas las medidas para que esta situación no se vuelva a presentar”, señalaron.

En tanto, la Superintendencia Financiera (equivalencia a la Comisión para el Mercado Financiero en Chile) informó que abrieron una investigación contra la entidad, señalando que si bien las empresas deben tener procesos de seguridad, es necesario tener empatía y sentido común en estas situaciones .

REVISA EL REGISTRO A CONTINUACIÓN: