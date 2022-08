Joven homosexual quedó en shock al ver a su padre homofóbico en Grindr

La aplicación de citas Grindr es reconocida por ser usada por la comunidad LGTBI+ para tener citas.

En shock quedó Jacob, un joven australiano, luego de encontrar a su padre, un reconocido homofóbico, que no tenía en la aplicación de citas Grindr, la mayor red social de encuentros entre gays y bisexuales.

Según señaló 7 news, Jacob relató su descubrimiento en un programa de radio donde explicó que un día se encontraba revisando los perfiles del sitio cuando dio con la foto del torso de su padre.

Lee También > El hijo nacido de una violación que ayudó a su madre a llevar a la justicia a sus abusadores

Sobre la foto que encontró en Grindr, el joven comentó que sus padres tienen un baño con un vestidor que podía ser distinguido en la foto de perfil.

"Hice clic en el perfil para ver si podía ser mi papá", explicó posteriormente el joven al contar que en los 27 años de "feliz matrimonio" de sus padres, estos nunca han mostrado una señal de divorcio o conflicto.

En un principio, Jacob pensó que podía tratarse de un perfil falso, así que decidió conversar con el usuario del perfil para ver si en verdad se trataba de su padre.

"No estaba coqueteando con él, solo entablé una conversación normal, le dije que me gustaba su foto y le pregunté de dónde era. Luego, le pedí una foto de su rostro y cuando la envió, era mi papá ", relato el australiano.

Tras su hallazgo Jacob señaló que no sabía si contarle a su madre y confrontar a su padre, o bien, guardar el secreto. “Yo soy muy abierto de mente, no me importa si es gay, solo quiero que no le mienta a mi madre", dijo.

El joven relató que cuando reveló su orientación sexual, su padre lo odió y lo apartó de su vida, aunque con el tiempo pudieron reconciliarse y ahora quiere saber las razones de su progenitor para ocultar esta parte de su vida.