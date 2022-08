Joven se quedó encerrado en el cine en México y se hizo viral en TikTok

Luego de varios intentos por intentar salir del lugar, el hombre no tuvo más opción que pasar la noche encerrado en el mismo cine.

Un joven quedó atrapado luego de que se quedó dormido en plena sala de cine en México.

Una desconcertante situación vivió Mikelss Sánchez, quien contó a través de redes sociales cómo fue esa larga noche al interior del recinto, ubicado en la ciudad de Querétaro.

Según comentó, asistió a la última función del cine para ver la película "Thor: amor y trueno", pero momentos más tarde cayó dormido y no despertó hasta mucho después. Al despertar se percató que no había ningún trabajador al interior y que le cine había cerrado.

El mexicano sorprendido, escribió en el clip de TikTok: “Le juro que pensé que los empleados que limpiaban la sala después de cada película me iban a despertar pero se fueron sin limpiarla".

"No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado" agregó mientras reía nerviosamente.

En vista de que nadie llegó a su rescate, el joven no tuvo más opción que dormir el lugar. "Estamos durmiendo chido" fue la frase de amanecida, luego de que en otro video respondiera a los comentarios de sus seguidores.

A la mañana siguiente un empleado de la limpieza del cine llegó y lo encontró, permitiéndole irse a su casa. "Me dijo '¿tú qué haces aquí, joven?' y le dije 'señor, no me lo va a creer'", detalló en otro video respecto a la situación.