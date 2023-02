La Berlinale se alista a subir el telón con mensaje Zelenski

El mensaje de Zelenski marcará la apertura del festival berlinés, donde en los días siguientes se estrenará el documental "Superpower", dirigido por Sean Pean y centrado en la figura del líder ucraniano.

La 73 edición de la Berlinale abre este jueves (16.02.2023) con el estreno mundial de "She came to me", una comedia romántica dirigida por Rebecca Miller, que se exhibirá fuera de competición en una gala que contará con la intervención virtual del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Tras su intervención se estrenará la película de Miller, interpretada por Anne Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinklage, que traslada un amor a lo Romeo y Julieta a los Estados Unidos de hoy, polarizados y entre personajes sumidos en neurosis.

El estreno será el preámbulo al desfile en días sucesivos de las 19 aspirantes a los Osos, que inaugurará el viernes el filme australiano "The Survival of Kindness".

Corresponderá al jurado internacional presidido por Kristen Stewart, y con la directora española Carla Simón entre sus miembros, entregar sus premios el sábado 25, la víspera del cierre oficial del festival con el llamado Día del Espectador.

Entre las películas seleccionadas a competición está la española "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola, en torno a una niña transexual, así como "Totem", de la mexicana Lila Avilés, que gira asimismo en torno a la familia y la niñez.

La selección de las aspirantes a los Osos incluye muchos representantes del cine independiente y nombres jóvenes de Portugal, Canadá, Reino Unido, Italia y Francia.

Habrá cinco representantes alemanas, entre ellas "Music", de Angela Schanelec, "Ingeborg Bachmann", de la veterana Margarethe von Trotta y con Vicky Krieps en el papel de la gran escritora austríaca, y "Roter Himmel", de Christian Petzold.

Al margen de las películas a concurso, en la presente edición de la Berlinale se rendirá homenaje al director estadounidense Steven Spielberg, quien recibirá el Oso de Oro de Honor.