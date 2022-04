Ladrón chileno recibió brutal golpiza al ser descubierto robando en California

El hombre es sospechoso de liderar una banda criminal dedicada a robar viviendas deshabitadas, ejerciendo el llamado “turismo delictual”.

Un chileno se llevó una paliza luego de que fuera descubierto robando al interior de una casa en California, Estados Unidos. Y quedó detenido a la espera de un juicio en el condado de Ventura.

El dueño de la casa, un hombre de 60 años llamado Sal Mercado, llegó hasta su hogar y encontró al chileno,llamado Alexis Provoste, de 60 años, al interior del inmueble, atacándolo inmediatamente, impidiendo que el delincuente reaccionara.

“Simplemente no le di una oportunidad, solo lo golpeé porque, primero que nada, no sé si tiene una pistola, un cuchillo o algún tipo de arma, ¿verdad? Simplemente no lo sabes. Tu mente se vuelve loca”, comentó el dueño de casa a KTLA.

El chileno quedó detenido en una cárcel del condado de Ventura, esperando el juicio por robo. Provoste puede optar a esperar el juicio en libertad pagando una fianza de 250 mil dólares.

Luego de lograr detener al ladrón, el dueño de casa señaló que: “Quiero asegurarme de que lo procesen. Quiero asegurarme de retenerlo hasta que llegue la policía, porque nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el crimen. Mi mentalidad era: No dejes escapar a este tipo”, agregó a ABC7.

