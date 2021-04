Muere en la cárcel Bernie Madoff, el "defraudador más grande de la historia"

El hombre de 81 años habría fallecido por causas naturales en una prisión de Estados Unidos.

El exfinancista Bernard Madoff, sentenciado en 2009 a 150 años de cárcel por el mayor fraude bursátil de la historia, murió este miércoles 14 de abril en una prisión federal de Estados Unidos.

El hombre de 81 años en 2020 había "solicitado una liberación compasiva porque padece enfermedad renal terminal", escribió su abogado Brandon Sample en una carta dirigida al juez Denny Chin de la corte federal de Manhattan, y archivada en el sistema judicial.

Según la sentencia dictada contra el defraudador, debía mantenerse en la cárcel hasta el 2139.

Enfermo terminal

En una entrevista telefónica con el diario Washington Post, Madoff dijo que hace un año atrás que no podía recibir un transplante de riñón debido a su avanzada edad, y que está obligado a utilizar una silla de ruedas por el deterioro de su salud.

"No hay cura para el tipo de enfermedad que tengo. Así que sabes, he cumplido. He cumplido ya 11 años (de cárcel) y francamente, he sufrido a lo largo de ese tiempo", reflexionó en ese entonces.

Fraude histórico

Los reportes de su fraude bursátil, considerado el mayor de la historia, fue estimado en hasta 65.000 millones de dólares si se cuenta el aporte y los intereses perdidos por sus clientes.

Su estafa, un fraude "piramidal" que duró más de 30 años y se vino abajo en la crisis financiera de 2008, dejó a muchos inversores en la ruina y es llamado también "sistema de Ponzi".