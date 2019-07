Mujer utiliza una canción de Linkin Park para evitar el suicidio de un hombre en Florida

Linkin Park pudo haber salvado una vida esta semana.

De acuerdo a la información que entrega ABC News, una mujer utilizó una canción de la banda antiguamente liderada por Chester Bennington para evitar el suicidio de un hombre, en un hecho ocurrido en Orlando, Florida.

Cristina Settanni conducía su auto por la autopista State Road 408 cuando vio a una persona sentada en el borde de un paso elevado, como si quisiera saltar.

En un video publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Florida, la mujer explicó que detuvo su vehículo y se sentó al lado del desconocido para que mantuviese la calma.

Para lograrlo, le recitó unas líneas de la canción "One more light" de Linkin Park: "Who cares if one more light goes out... Well, I do" —que en español se traduce como "¿A quién le importa si se apaga una luz más? Bueno, pues a mí sí"—.

"No sé si hizo clic con él, pero solo lloró", relató Settanni.

Tras la conversación, un oficial de Policía llegó al lugar y logró sacar al hombre del peligro, para posteriormente llevarlo a un centro de salud mental.

La canción "One more light" es la canción principal del último disco de Linkin Park, publicado en mayo de 2017, dos meses antes de la muerte de Bennington.