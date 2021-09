Niño autista de tres años sobrevive solo en el desierto australiano

Una mujer australiana dijo sentirse "bendecida" luego de que su hijo de tres años y autista fue encontrado con vida sacando agua lodosa de una quebrada en un terreno del interior, después de tres días de búsqueda que estremecieron al país.

La policía envió un helicóptero equipado con cámaras térmicas pero no logró captar al niño en las primeras horas después de que se reportó su desaparición, la mañana del viernes en la remota propiedad de su familia en el estado de Nueva Gales del Sur, 150 km al noroeste de Sídney.

Rescatistas y policías, incluyendo algunos a caballo, buscaron a lo largo del fin de semana antes de finalmente detectar al niño, AK Elfalak, durante un barrido por la zona con un helicóptero este lunes.

