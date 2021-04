[VIDEO] La nueva herramienta de Google Earth muestra décadas de cambio climático en segundos

Con la función "timelapse", ahora se puede ver cómo se derriten los glaciares, crecen las ciudades y retrocede la selva. Para la función, se combinaron 24 millones de imágenes de satélite de 37 años.

El atlas digital del mundo, Google Earth, ha añadido una nueva función de vídeo de lapso de tiempo que muestra los cambios en las regiones individuales durante las últimas décadas. Con la función timelapse, se puede ver cómo se derriten los glaciares, crecen las ciudades y retrocede la selva.

Para la función, se combinaron 24 millones de imágenes de satélite de 37 años. En el futuro, se añadirán más imágenes anualmente, según anunció Google este jueves (15.04.2021)

La función no consiste en ampliar la imagen, sino en alejarla para hacerse una idea del estado de la Tierra, dijo la jefa de Google Earth, Rebecca Moore. La empresa de Internet ha publicado 800 vídeos de lapso de tiempo de lugares interesantes en un nuevo sitio web. Pero los usuarios también pueden crear y compartir sus propios vídeos.

Google Earth colabora con varias agencias gubernamentales

La herramienta presentada el jueves es la mayor actualización de Google Earth en cinco años. Google afirma que ha emprendido este complejo proyecto en colaboración con varias agencias gubernamentales, como la NASA en Estados Unidos y su homóloga europea, con la esperanza de que ayude a un gran público a comprender el concepto, a veces abstracto, del cambio climático en términos más tangibles a través de su aplicación gratuita Earth.

La climatóloga de la Universidad de Cornell, Natalie Mahowald, cree que esa misión puede cumplirse.

Esto es increíble", dijo a The Associated Press después de ver un avance de la nueva función. Intentar que la gente entienda el alcance del cambio climático y el problema del uso del suelo es muy difícil debido a las largas escalas temporales y espaciales. No me sorprendería que este programa informático hiciera cambiar de opinión a mucha gente sobre la magnitud del impacto del ser humano en el medio ambiente".

No es la primera vez que se utilizan imágenes satelitales de lapso de tiempo para demostrar cómo algunas partes del mundo están cambiando ante nuestros ojos debido a un clima cambiante. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático se debe a la contaminación producida principalmente por el ser humano.

Pero las imágenes anteriores se centraban sobre todo en el deshielo de los glaciares y no estaban disponibles en una aplicación tan popular como Google Earth, que puede descargarse en la mayoría de los más de 3.000 millones de teléfonos inteligentes que se utilizan actualmente en todo el mundo.

Google promete que los usuarios podrán ver una presentación en lapso de tiempo de casi cualquier lugar que quieran buscar. La función también incluye un modo de narración que destaca 800 lugares diferentes del planeta en formato 2D y 3D. Estos vídeos también estarán disponibles en el sitio de vídeos YouTube de Google, un servicio más utilizado que la aplicación Earth.

Google tiene previsto actualizar las imágenes temporales al menos una vez al año.