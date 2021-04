El Pentágono confirma que el video filtrado del ovni en forma de pirámide es auténtico

El documentalista Jeremy Corbell publicó en Internet un video de visión nocturna captado por un destructor de la Armada de EE.UU.

El Pentágono ha admitido que un destructor de la Armada de Estados Unidos captó las inquietantes imágenes de visión nocturna de misteriosos objetos parpadeantes.

"Puedo confirmar que las fotos y los vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina", dijo a Futurism la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough.

"El UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso", continuó Gough.

El UAPTF es un grupo que, según ha confirmado el Departamento de Defensa, investiga los encuentros entre militares estadounidenses y objetos no identificados. "Como hemos dicho antes, para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como fenómenos aéreos no identificados ", afirmó Gough

¿Proporciona este video pruebas de vida extraterrestre?

Aunque los ovnis son un tema estigmatizado por la falta de pruebas contundentes, –asociado a las teorías de la conspiración y entrelazado con la cultura pop–, las declaraciones en los últimos meses de exfuentes oficiales del Gobierno estadounidense han dado un nuevo auge a las noticias de fenómenos aéreos no identificados.

No obstante, la naturaleza de las imágenes sigue sin aclararse, por lo que este incidente y muchos otros podrían tener muchas otras explicaciones al de extraterrestres en La Tierra.

Según reportó The New York Times, durante la pandemia, se ha producido un aumento de informes sobre ovnis. Los supuestos avistamientos casi se duplicaron en Nueva York con respecto al año anterior, hasta alcanzar unos 300.