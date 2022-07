Padre de víctima de tiroteo interrumpe evento de Casa Blanca sobre iniciativa de armas

Manuel OIiver, cuyo hijo murió en el tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida, interrumpió hoy un evento de la Casa Blanca sobre una iniciativa sobre armas que el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el mes pasado.

Oliver se puso de pie en el jardín en medio del público y le gritó a Biden cuando el presidente comentaba la iniciativa y discutía la violencia con armas en Estados Unidos. El hijo de Oliver, Joaquin, fue una de las 17 víctimas, incluyendo a 14 estudiantes, del tiroteo masivo ocurrido el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

"Tenemos que hacer más que eso" , dijo Oliver antes de ser escoltado fuera del evento realizado por la Casa Blanca para "celebrar" la aprobación de la Ley Bipartidista para Comunidades más Seguras menos de dos meses después de que 19 niños y dos profesores fueron baleados y abatidos en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

"La palabra CELEBRACIÓN no tiene cabida en una sociedad en la que 19 niños fueron masacrados apenas hace un mes" , dijo Oliver en Twitter antes de asistir al evento. "La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en diez años. Yo no, no Joaquin" .

"No hay nada que celebrar" , dijo Oliver más tarde a Miami Herald. "Es una gran mentira. Nos mentimos al creer que tenemos una solución para esto cuando realmente no la tenemos" .

Al evento de hoy realizado en la Casa Blanca asistieron representantes de varios grupos de prevención de la violencia con armas de fuego, y supervivientes y familiares de víctimas de tiroteos masivos en todo Estados Unidos.

El 25 de junio, Biden firmó una ley descrita como una iniciativa de seguridad de armas en medio de las manifestaciones nacionales contra la violencia por armas y la inacción política.

Han ocurrido más de 23.200 muertes por violencia con armas y 331 tiroteos masivos en todo Estados Unidos en los últimos seis meses más o menos, de acuerdo con los datos más recientes del Archivo de Violencia con Armas.