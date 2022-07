Periodista le pidió llorando a Presidente AMLO que lo proteja tras ser amenazado por cartel mexicano

El periodista independiente Rodolfo Montes denunció haber sido amenazado de muerte el 8 de julio pasado presuntamente por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado miércoles, cuando ya finalizaba la conferencia de prensa matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un periodista tomó la palabra para rogarle que lo proteja, ante supuestas amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Mandatario ya se retiraba del lugar cuando, entre el bullicio de los comunicadores, uno gritó: "¡Me amenazaron de muerte, presidente!" , a lo que éste volvió al atril para preguntar sobre la acusación, según consigna Excelsior.

"¿Quién te amenazó?", preguntó López Obrador a lo que el periodista Rodolfo Montes, respondió: "Me he ausentado de sus conferencias y ando a salto de manta como un delincuente, recibí una llamada el 8 de julio...", comenzó diciendo.

Luego agregó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; así como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo apoyaron.

"Ellos me sacaron con escoltas de Quintana Roo. El mecanismo (de protección a periodistas) ahorita me está retirando las escoltas", dijo.

Montes también indicó que debido a las amenazas en su contra, su hija tuvo que abandonar el país, mientras que él acudiría a la Fiscalía a ratificar su denuncia.

"A las 2 de la mañana mi hija salió del país, voy a la Fiscalía a ratificar mi denuncia, quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad", declaró el periodista entre lágrimas.

Finalmente, dijo que quiere saber quiénes están detrás de esa amenaza, porque se presentaron como el CJNG. "Si el señor Nemesio Oceguera –líder del CJNG- le puso precio a mi cabeza que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y las voy a presentar en la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión)".

Frente a esta situación, López Obrador aseguró que se le protegerá y tendrá el respaldo del Gobierno federal.

"Cuenta con nosotros, tienes todo nuestro apoyo, no estás solo, y los que están amenazado que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie, y lo más importante es la vida, van a estar ustedes siempre protegidos y apoyados por nosotros y todos nuestro apoyo", concluyó el Presidente.