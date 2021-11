Hombre fue como testigo al matrimonio de su amigo y terminó casado con la novia

“Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento de su amigo y lo casaron a él”, explicó la pareja del testigo involucrado en este caso que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Un insólito hecho se registró en Argentina: Un hombre que fue como testigo al matrimonio de su amigo terminó casándose con la novia.

Esta es la historia de Federico, quien era testigo en la boda de Franco y Camila, pero terminó casado con esta última.

Este caso fue dado a conocer por la pareja de Federico, quien explicó que al ingresar a la página de registro de la ANSES sale su nombre.

“Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento de su amigo y lo casaron a él” , bromeó la novia del testigo.

Por su parte, Federico conversó con el medio local La Nación y relató la situación con su amigo.

"Me llegó un mensaje de mi amigo que me dice: ‘¿Qué hacés, Mauro Icardi?’. En la página de ANSES de su esposa aparecía yo como casado. Me reí, pensé que era un error, pero al otro día me habla y me dice: ‘Tranqui, ya se va a solucionar’. Me hice una cuenta en ANSES y cuando entré aparecía como casado”, contó.