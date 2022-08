Volvió lentamente a la normalidad: Tortuga gigante bloqueó tráfico ferroviario en Inglaterra

Una tortuga gigante herida en las vías bloqueó el tráfico ferroviario en el este de Inglaterra durante varias horas este lunes, indicó el operador de trenes Great Anglia.

"Debido a la presencia de animales en las vías en Harling Road (este), la línea está bloqueada y los trenes que pasan por esta estación pueden ser cancelados o retrasados", tuiteó Greater Anglia.

"Hay una tortuga gigante en la línea que se dirige a Norwich. Sigue viva, pero herida", escribió en Twitter una pasajera, Diane Akers, que compartió una foto de la tortuga con el caparazón abierto.

