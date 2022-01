Tsunami en Japón por erupción volcánica en Tonga

Este sábado se produjo una erupción volcánica en el mar, cerca de la Isla de Tonga causando alertas de tsunami en varias costas del mundo.

Una de las primeras costas en ser golpeadas por el tsunami fue la de Japón durante la madrugada del 16 enero.

La ola llegó pocos minutos después de que emitiera una alerta según comunicó el periódico local Japan Times.

