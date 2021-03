Sacerdote le arranca la mascarilla a un fiel en Honduras asegurando que "son una babosada"

El hombre debió ofrecer disculpas públicas por su mal actuar.

Un sacerdote de Honduras le arrancó la mascarilla a un fiel en medio de una actividad por Semana Santa, indicando que su uso era una "babosada".

Situación que se ha hecho viral en redes sociales, puesto que el religioso le quitó la protección facial en la ceremonia del Domingo de Ramos, en el atrio de un templo en el municipio de Corquín, departamento de Copán.

Las imágenes han dado vuelta al mundo, donde alarmó a las autoridades por el discurso que expresó el sacerdote.

"No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada, ve...", exclamó mientras le arrancaba el cubreboca a una mujer.

Según el religioso el uso de estas mascarillas "son un negocio", agregando que quieren utilicen cubrebocas no será recibidos en el templo. "No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas", agregó.

Así fue como este lunes el hombre salió a ofrecer disculpas por su mal actuar.

Entrevistado por el canal HCH, el sacerdote Peña justificó su actitud en su "forma de ser" y dijo que solo estaba bromeando. "Tenemos que tener la confianza en Dios. Esta babosada [la mascarilla], yo la uso, pero esto no me va a salvar de un cáncer, de una anemia o de cualquier otra enfermedad. La gente malinterpreta las cosas que yo digo", aseguró. "Si a alguien le afecté, yo pido perdón, pero es mi manera de ser", insistió.