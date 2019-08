Fiscal Nacional no descarta investigar al padre Hurtado tras acusaciones contra Renato Poblete

El Fiscal Nacional Jorge Abbott no descartó que el padre Alberto Hurtado sea investigado por la fiscalía tras las más de 20 acusaciones de abuso sexual reconocidas por la Compañía de Jesús en contra del sacerdote Renato Poblete.

“El Ministerio Público nunca descarta ninguna línea de investigación, han pasado muchísimos años y es importante establecer líneas investigativas en ese sentido. Entonces no podemos afirmarlo ni negarlo porque necesitamos analizar los antecedentes”, explicó la cabeza del ministerio público.

Gobierno insta al Ministerio Público a actuar tras reconocimiento de abusos en la Compañía de Jesús T13

El primer santo chileno fue crucial en la formación de Poblete como sacerdote jesuita y es uno de los íconos religiosos más importantes en la historia del país. “Parte de la investigación es establecer no sólo la responsabilidad de personas que no es posible perseguir porque ya no están, sino que también la de personas que han encubierto hechos”, agregó Abbot.

De la investigación de los jesuitas llevada a cabo por el abogado Waldo Bown, el ministerio público solicitará más antecedentes para continuar con la investigación.