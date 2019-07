Denuncias por abuso contra el sacerdote Renato Poblete serían casi 50

Francisco Jiménez, el delegado de la Compañía de Jesús para la prevención de abusos sexuales, se refirió al informe de los casos de abuso del fallecido sacerdote Renato Poblete y aseguró que hay otros 24 posibles que no están señalados en el documento.

El informe confirmó al menos 22 casos de abuso sexual en contra del jesuita, donde se incluyen 4 víctimas menores de edad y 3 denuncias de aborto. Jiménez, en una entrevista para T13 Radio desarrolló este tema y aclaró que es cierto que existen 24 casos fuera del informe.

"Es efectivo el dato. Aparte de los 22 casos, la investigación recibió información de otros. De otras víctimas, testigos, personas que declararon. Son informes como para ser consignados. No tienen el mismo valor probatorio de quien da su testimonio, pero dada la contundencia y los patrones establecidos por la investigación, uno dice que estos son bastante posibles", explicó.

Ante esto, Jiménez declaró estar de acuerdo con la forma que tuvo Cristian del Campo, el provincial de los jesuitas, al reconocer el pasado martes responsabilidades de parte de la institución.

"No es el acto de una sola persona. No es un individuo que actuó solo, es parte de una institución, y esa institución fue ciega y no vio o no tomó los resguardos necesarios (…) Es doloroso", dijo Jiménez.

Además, asegura que estos casos de abuso se llevaron a cabo porque hubo una mala supervisión en el aspecto monetario del sacerdote Poblete, ya que si bien estos no eran montos desviados de la institución, sí funcionaron como herramientas de abuso.

"Él para abusar utilizó el dinero para ganarse la confianza de las personas. Vulnerables económica y afectivamente. Mujeres que se acaban de separar… Así se canonizaba delante de la persona… abría las puertas para que pudiese abusar (...) Ese dinero venía de lo que él mismo recogía", declaró Jiménez

Sobre la reparación de las víctimas, el delegado explicó que ahora el proceso se basará principalmente en el dialogo con los afectados. "Hay que establecer los canales por los cuales podamos escuchar qué es lo que las víctimas consideran que necesitan. Eso no es algo que tenemos que determinar nosotros, sino que más bien en el dialogo", dijo.