Abuela de niño de 5 años que participó en barricada: "No me gustaría que se lo llevaran al Sename"

Un grupo de desconocidos estaba levantando una barricada en la Alameda cuando se pudo apreciar la participación de un menor de edad, de solo 5 años.

La abuela materna del niño de 5 años que fue visto en una barricada en el centro de Santiago reconoció que su "gran temor" es que el menor de edad sea entregado al Servicio Nacional de Menores (Sename).

Durante la noche de este miércoles se pudo apreciar la presencia del niño en el inicio de una barricada levantada por desconocidos en la Alameda, lo cual provocó que su madre fuera citada a un tribunal y que la Defensoría de la Niñez anunciara una denuncia por los hechos.

Al respecto, la abuela materna del niño aseguró en conversación con T13 que "en todo lo que hemos visto durante todo el 'Estallido', ha salido el niño en varios videos, acarreando bolsas, palos para quemar, tirando piedras, tirándole piedras a los 'guanacos'".

"Yo sé que por lo menos dos o tres veces a la semana ella sale con el niño y llega tarde ", complementó.

Twitter @CarabPrCentral - Niño de 5 años en barricada Lee También > Defensoría de la Niñez realizará denuncia por presencia de niño de 5 años en barricada en la Alameda

Luego de ser consultada sobre si es una conducta reiterada, la mujer subrayó que "sí, desde que empezó el 'Estallido Social' , hace tres años que se van a cumplir, que está yendo a la Plaza Italia".

"Es un problema que ella es fascinada llevando al niño a estas cuestiones, que al niño le dan comida (...) es un ambiente totalmente distinto que yo no conozco, no sé cómo es el ambiente. Lo que cuenta ella no más".

De paso, reconoció que es complejo tratar de intervenir en las decisiones de la madre, puesto que "es agresiva" y evita abordar el tema.

Un grupo de sujetos realizó barricadas en Alameda con Estado, en donde participó un niño de 5 años en los desórdenes. Gracias al seguimiento por cámaras se identificó a su madre con quien se adopta procedimiento por Vulneración de Derechos. pic.twitter.com/wcxjZ8Pq4s September 28, 2022

Y admitió que su gran temor es que el niño sea dejado bajo los cuidados del Sename. "Es mi nieto y no me gustaría que el día de mañana me dijeran que al niño se lo llevaron al Sename", señaló.

En esa línea, afirmó que ella está dispuesta a quedar a cargo de su cuidado, apuntando que "me lo traería de mil amores y trataría de tenerlo... no sé, enderezarlo un poquito, enseñarle otras cosas, de niño , que disfrute la vida, no tan agresivo como están".

De pronto, la abuela del menor afirmó que no ha podido mantener contacto con su hija. "Es muy difícil comunicarse con ella".