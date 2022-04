Alcalde Carter emplaza a Boric para legislar sobre “Gas a precio justo”: “No se dé otra voltereta”

El edil de La Florida pidió al Presidente impulsar el proyecto que permitiría a los municipios vender gas a menor valor.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, para que apoye el proyecto de ley que impulsan diversos municipios del país para que tengan las facultades de vender gas licuado a un “precio justo”.

El edil llamó al mandatario a que ratifique lo que dijo en campaña, cuando estuvo a favor de que los municipios puedan ser parte del mercado del gas, lo que no está permitido actualmente, y le recordó que no respaldó el proyecto del quinto retiro de los fondos de AFP.

Agencia Uno Lee También > Plan Paso a Paso: Revisa qué comunas cambiarán de fase este jueves

“Yo con harta responsabilidad, le quiero pedir al Presidente, que es mi Presidente aunque no voté por él, que no se dé otra voltereta. No otra vez como en el quinto retiro, en materia de gas. Puedo entender que hayan cambiado de opinión cuando hace cuatro meses decían que los chilenos debían tener el quinto retiro, ahora no lo hagan de nuevo con el gas, porque aquí está la dignidad de la gente”, dijo Carter.

“Es un llamado respetuoso pero firme al Presidente Boric, para que esta no sea otra promesa de campaña que no se cumple. Sabemos que gobernar es difícil, pero a mayor dignidad, mayor responsabilidad”, añadió.

El jefe comunal de La Florida participó en una reunión que se realizó en Temuco con distintos alcaldes que buscan poder comercializar gas a bajo costo, lo que fue iniciado por el alcalde de Chiguayante en 2021, pero que tuvo una traba porque la ley no permite a los municipios participar de este servicio.

Los ediles que se reunieron este miércoles pidieron al gobierno que apoye su iniciativa que pretende que los chilenos puedan acceder al gas licuado a precio más barato al que hay actualmente por parte de las empresas distribuidoras, antes del invierno de este año.

“Es un sueño viable, los número no mienten. Un balón de 15 kilos el año pasado costaba en precio neto, real, cerca de 10 mil pesos. Hoy, con los fenómenos que han ocurrido en la guerra, no está más allá de 17 mil pesos. Por lo que hay una diferencia sideral entre lo que cuesta producir el gas, envasarlo y lo que están cobrando las empresas en la venta a los ciudadanos”, explicó Carter.