Alcalde de Ercilla por incidente en visita de Siches: "Lo catalogo como un accidente más"

Valentín Vidal dijo no manejar antecedentes que se hayan registrado disparos en la visita de la ministra del Interior y apuntó los hechos como "accidentes que pasan (...) dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna".

El alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, catalogó de "un accidente más" el que se registraran incidentes -que incluyeron disparos- en medio de la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Región de La Araucanía.

Durante la mañana de este martes, la titular de Interior visitaba localidades en la Región de La Araucanía junto a su comitiva cuando se produjeron una serie de disparos, cuando estaba en la comuna de Ercilla y se dirigía hacia Temucuicui, lo que la obligó a interrumpir la actividad oficial.

En diálogo con los medios de comunicación, el jefe comunal Valentín Vidal afirmó que "yo creo que no es un grave accidente , sino que es una forma, a veces, de expresarse de algunos grupos que no están de acuerdo con que venga a reunirse con una sola persona, sino que con todo el territorio".

Sin embargo, rechazó estar justificando los hechos con sus afirmaciones.

"Creo que ellos están dando a conocer su malestar", añadió al respecto.

Y, más tarde, apuntó los hechos como "accidentes que pasan" .

El momento del incidente que afectó a la comitiva de Izkia Siches en La Araucanía

"Yo lo catalogo como un accidente más no más, dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna, porque yo siempre he dicho que cuando llegamos a un territorio, en este caso a una comunidad mapuche, siempre tenemos que pedir permiso", complementó en esa línea.

" No me consta que haya habido disparos , sí que hubo cortes de caminos, pero no disparos", dijo Valentín Vidal, pese a que se han viralizado registros en los que se pueden apreciar disparos.

Cabe mencionar que el propio alcalde de Ercilla reconoció que la ministra del Interior se reunió con el padre del fallecido comunero Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca.