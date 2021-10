Alcalde Sharp compromete apoyo de todo el concejo municipal a los pescadores de Valparaíso

El edil aseguró que incluso los concejales oficialistas respaldan las demandas de los trabajadores que llevan dos días movilizados en el puerto.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró que todo el concejo municipal de la comuna respalda las demandas de los pescadores de la región, que están movilizados desde el miércoles y que han denunciado represión por parte de la Armada.

“Hoy en el concejo municipal, de forma unánime, un concejo que está compuesto por representantes de todo el espectro político, la posición fue única: apoyo completo a la demanda de los pescadores y pescadoras de la Sudamericana”, dijo Sharp.

Compartimos con pescadores de la Caleta Sudamericana y sus familias. Junto a concejalas, entregamos nuestro apoyo y trabajamos por la solución del conflicto, que depende solo de la voluntad del Gobierno. pic.twitter.com/sTt0q4CsZr October 21, 2021

Las organizaciones de trabajadores del mar habían anunciado que protestarían el miércoles por la falta de respuesta de las autoridades a la solicitud de volver a trabajar en Valparaíso, luego de que en 2013 fueran trasladados de forma temporal a Quintero, mientras se construía una nueva caleta.

“Acá hay un compromiso que asumió el Gobierno de Sebastián Piñera en orden a la construcción de una nueva caleta, y esa caleta no tiene todavía un pilar construido, y eso es lo que ha motivado la molestia de los trabajadores que están ubicados en Quintero”, explicó Sharp.

Sharp emplazó también a las fuerzas del Estado que están actuando en Valparaíso. Los pescadores denunciaron disparos de perdigones durante la jornada del miércoles durante las protestas.

T13 Lee También > [VIDEO] Al menos tres heridos en protestas de pescadores en Valparaíso

“Exigir el fin de la represión, porque no es el camino la represión, el camino es el diálogo, son los acuerdos que, además, han estado incumplidos por varios años”, criticó el alcalde porteño.

“Es una muy mala señal que hoy el puerto se encuentre militarizado por la policía marítima, que se encuentre cerrado, que no se pueda hacer uso del espacio que es de todos, que la gente de las artesanías no pueda trabajar, que los pescadores no puedan trabajar, no son buenas señales”, añadió.