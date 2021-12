Alcaldesa de Quinta Normal denuncia que ha sido acosada por 17 meses por un desconocido

Karina Delfino afirmó que "ha sido muy compleja la situación", relatando que el individuo ha contactado a familiares y cercanos para hostigarla. Incluso señaló haber recibido hasta un centenar de mensajes de texto por parte del sujeto.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, denunció que ha sido acosada por 17 meses por un sujeto que le ha enviado mensajes inapropiados por redes sociales e incluso ha llegado hasta las afueras de su casa.

En diálogo con Aquí Somos Todos de Canal 13, la jefa comunal relató que "ha sido muy compleja la situación que he vivido. Esto comenzó porque, antes que yo fuera alcaldesa, armamos una red solidaria con varios vecinos y vecinas para ayudar a otros (…) en esta red solidaria publicamos en un grupo de Facebook que quienes necesitaran ayuda se comunicaran con nosotros".

"Llegaron obviamente muchos vecinos y entre ellos llegó este personaje, a quien a mi me tocó poder postularlo al Ingreso Familiar de Emergencia, el Registro Social de Hogares; yo no era ni siquiera candidata inscrita legalmente ni menos alcaldesa", agregó Delfino.

La jefa comunal explicó que nunca lo conoció en persona, pero que la situación se volvió más preocupante cuando comenzó a ser candidata a alcaldesa.

"Después fue mucho más intenso hasta que asumí, porque ahí fue lo peor. Ahí empezó a mandar mensajes inapropiados, diciendo de todo un poco. Diciendo que me extrañaba, que quería estar conmigo, que todo el mundo le decía que tenía que estar conmigo, que dónde estaba. Mandaba mensajes bien insólitos. Me decía 'te espero a las 12 del día en tal parte' y luego decía 'no llegaste, ¿por qué no llegaste?'", comentó Karina Delfino.

"Primero empezó por WhatsApp y le dije que me dejara de molestar, por lo que no continuó con su hostigamiento (…) Empezó a molestarme por mensajes de texto", señaló la alcaldesa, quien agregó que en ocasiones recibió un centenar de mensajes .

Y señaló que "lo terminé bloqueando de todas las redes (…) y empezó a buscar a mi mamá", a quien le empezó a cuestionar por qué Karina Delfino no estaba con él, por qué no le contestaba y dónde estaba.

"Empezó con la concejala Yohanna Cáceres, que es muy cercana a mi (…) empezó a preguntarle a ella", agregó, comentando que tiempo después le envió un video en el que aparecía fuera de la casa de la jefa comunal; y señalando que también ha concurrido a las sedes municipales de noche intentando ingresar a la fuerza.