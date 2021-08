Allamand y denuncia de refugiada afgana sin apoyo para ir a Chile : "No conozco caso en particular"

A pesar de lo anterior, el canciller dijo que tomó contacto personal con la hermana de la estudiante afgana de la Universidad de Chile para que pueda reunirse con su familia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se refirió a la acusación de que la Cancillería no pagó los pasajes de una joven que escapó desde Afganistán y que busca llegar hasta Chile para reunirse con su familia.

El canciller aseguró "no conozco el caso en particular, pero si le puedo decir que no ha sido esa la conducta que ha tenido la cancillería en el resto de los casos".

Allamand detalló que "las ONGs (que gestionan la situación de los refugiados) son de distinta naturaleza y formulan distintos requerimientos. Nosotros chequeamos los antecedentes y hacemos todo lo que esté a nuestra mano para facilitar que puedan venir a Chile".

Lee También > Afganistán: "El día que los talibanes se llevaron a mi padre"

"La política que hemos tenido ha sido particularmente proactiva. He tomado contacto personal con la hermana de la estudiante de la Universidad de Chile y estamos haciendo todo lo posible para que su hermana pueda llegar a nuestro país", comentó.

Por último, mencionó que el apoyo a los refugiados por parte del gobierno "lo hacemos nosotros mismos en aquellos lugares donde tenemos misiones diplomáticas, y donde no tenemos embajada, lo hacemos a través de nuestros países amigos".