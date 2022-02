Amiga de mujer que murió en centro estético clandestino asegura que no querían llevarla a urgencias

La mujer estaba realizándose una intervención en el glúteo cuando habría sufrido complicaciones que le produjeron la muerte.

Una mujer de 32 años falleció la noche del martes, mientras se realizaba un procedimiento en una clínica clandestina de Las Condes. La joven madre perdió la vida en medio de la intervención en el lugar que no estaba interesado para este tipo de acciones, por causas que se deberán investigar.

Javiera, una amiga de la víctima, contó en conversación con Tu Día de Canal 13 que un vecino del sector intentó auxiliar a la mujer para llevarla a urgencias cuando la intervención se complicó, sin embargo, que una de las personas que trabajaba en el lugar, retrasó el traslado.

La mujer contó que llegó al lugar pasada la medianoche para preguntar con su amiga que se estaba realizando una intervención para aumentar sus glúteos, y allí se enteró que la operación se había complicado.

“Yo llegué a la casa donde le estaban realizando el procedimiento a mi amiga a eso de las 10 de la noche. Toqué el timbre y nadie me respondía. Después un caballero salió y me preguntó qué quería y yo nombre a las tres personas que estaban realizando el procedimiento, pero él dijo que no estaban porque se habían ido de urgencia a la clínica porque el procedimiento había salido mal”, relató.

Uno de los vecinos del sector prestó declaración a Carabineros sobre lo ocurrido en la clínica clandestina, que ya había sido clausurada en 2019 por un hecho similar.

“El vecino dijo que escuchó gritos y salió alarmado. Él ofreció su ayuda y vio cómo estaban arrastrando a mi amiga, pero la señora decía que no la llevaran a urgencia y que ellos le harían la reanimación ahí mismo”, aseguró.

La víctima fue llevaba hasta la Clínica Cordillera de Las Condes, donde se constató su deceso, que deberá ser investigado.